Vermiste Friese meisjes zijn weer terecht

De twee Friese meisjes van 13 en 14 waren, zonder geld, spullen en waarschijnlijk ook zonder telefoon, weggelopen uit jeugdzorginstelling Fier in Leeuwarden. Dit soort kwetsbare meisjes wordt vaak via sociale media aangespoord te ontsnappen, ziet psycholoog Peer van der Helm.

Jeugdzorginstelling Fier maakte zich grote zorgen over twee weggelopen meisjes van 13 en 14. Afgelopen vrijdag verdwenen zij uit het behandelcentrum voor geweld in afhankelijkheidsrelaties in Leeuwarden. Dat meisjes zo lang spoorloos zijn, heeft de instelling nog niet meegemaakt. Het overgrote deel is met een uurtje weer terug.

Het 13-jarige meisje was vorig jaar ook al vermist, twee dagen lang. Ze werd toen terug gevonden in een huis in Den Haag met een 18-jarige man, die is aangehouden. Psycholoog Peer van der Helm had ook nu weer foute boel verwacht. “In negen van de tien gevallen wordt dit soort meisjes door de politie uit de prostitutie gehaald”, aldus de lector aan de hogeschool Leiden die gespecialiseerd is in jeugdzorginstellingen. Hoe en waar precies de meisjes dit keer zijn gevonden is nog niet bekend.

Een op de vijf jongeren loopt weleens weg uit een jeugd­zorg­in­stel­ling Peer van der Helm

Markt Er is helaas een markt voor jonge meisjes, schampert hij. Daarom spannen mannen met verkeerde bedoelingen zich in om kwetsbare meisjes in instellingen te bereiken, ziet Van der Helm. "Ze houden zich bijvoorbeeld op bij de supermarkten in de buurt van zo’n instelling. Ook worden meisjes via sociale media benaderd door jongens die hen vragen om weg te lopen." Dat wordt een steeds groter probleem, ziet hij. Instellingen kunnen jongeren moeilijk verbieden online actief te zijn. Of de vermiste meisjes via sociale media zijn aangespoord om te ontsnappen, is onduidelijk. Precieze cijfers over het aantal jongeren dat wegloopt uit jeugdzorginstellingen zijn er niet in Nederland. Lector Van der Helm schat op basis van het onderzoek dat er wél is dat ongeveer één op de vijf jongeren weleens wegloopt: dat gaat van een uurtje een ijsje halen zijn tot een nacht wegblijven. Vier dagen wegblijven komt niet vaak voor. Ook koepel Jeugdzorg Nederland noemt het uitzonderlijk. Cijfers over weglopers worden niet centraal verzameld. Dat is ook heel lastig, aldus Van der Helm, omdat de ene instelling het ijsje halen wel meetelt en de andere niet. Bij Fier loopt 7 procent van de kinderen wel eens weg. Van der Helm: “Fier doet het vergeleken met andere instellingen beter.”

