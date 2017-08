Verminkt lijk is van vermiste Zweedse journaliste Kim Wall

DNA-tests op de torso wijzen uit dat de resten van de Zweedse zijn, liet de politie woensdagochtend weten. Eerder was al vastgesteld dat het hoofd en de ledematen bewust van het lijk zijn gescheiden.

De torso werd maandagavond door een voorbijganger gevonden op Amager, een eiland bij de Deense hoofdstad Kopenhagen. Duikers hebben de wateren ten zuidwesten van Amager gisteren de hele dag afgezocht, maar vonden toen geen andere menselijke resten.

Zeemansgraf

Kim Wall werd voor het laatst op donderdagavond 10 augustus gezien op de toren van de onderzeeër van de Deense uitvinder en duikbooteigenaar Peter M., over wie zij een verhaal wilde schrijven. Aanvankelijk verklaarde M. dat hij de Zweedse veilig had afgezet op een eiland in de haven van Kopenhagen, maar maandag veranderde hij die lezing.

De Deense uitvinder, ondernemer en kunstenaar Peter M. is opgepakt. Hem is dood door ernstige nalatigheid ten laste gelegd. © Reuters

In een nieuwe verklaring liet M. weten dat Wall door een ongeluk in de duikboot om het leven is gekomen en dat hij haar een zeemansgraf heeft gegeven. Hij zit vast op beschuldiging van dood door ernstige nalatigheid. Meer informatie kan de politie nog niet verstrekken omdat de verdachte duikbootkapitein in verband met het onderzoek achter gesloten deuren wordt gehoord.

In 2008 bouwde Peter M., die wel omschreven wordt als ‘hobby-ingenieur’, met behulp van crowdfunding een eigen duikboot genaamd de UC3 Nautilus. Het vaartuig van 40 ton en bijna 18 meter lengte was toen de grootste particuliere onderzeeër ter wereld en de tewaterlating was groot nieuws in Denemarken.