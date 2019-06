Verloren van Federer, maar Wawrinka geniet weer

Stan Wawrinka kijkt hoopvol naar de lucht, die steeds donkerder wordt. Er zit een flinke onweersbui aan te komen, en hij hoopt dat het op tijd komt. Als Roger Federer zo blijft uitdelen als nu, haalt Wawrinka de halve finale niet op Roland Garros.

Hij kent Federer als geen ander. De Zwitserse tenniscollega’s groeiden met elkaar op. Ze vochten legendarische wedstrijden uit en speelden samen Davis Cup. Nu staan ze voor het eerst sinds 2015 weer tegenover elkaar op Roland Garros.

Het affiche in de kwartfinale in Parijs is een gedenkwaardige. Vier jaar geleden stonden ze ook in de kwartfinale tegenover elkaar. Federer werd toen ‘verpletterd’, zoals hij het zelf noemde. Wawrinka raasde in drie sets als een tornado over Federer heen, won vervolgens van Jo-Wilfried Tsonga en versloeg in de finale de nummer één van de wereld Novak Djokovic. Het waren mooie tijden voor Wawrinka, die in 2014, 2015 en 2016 met zijn drie grandslamtitels definitief uit de schaduw van zijn illustere landgenoot stapte.

Voor Federer betekende de verpletterende wedstrijd een einde aan een reeks van zeventien jaar Roland Garros op rij. De 37-jarige Zwitser raakte geblesseerd en voelde zich niet meer comfortabel op zijn minst favoriete baansoort. Drie jaar bleef hij weg uit Parijs, dit jaar is hij weer van de partij.

Donkere periode

Wawrinka maakte ook een donkere periode mee in zijn loopbaan. Hij had een zware knieblessure en kreeg daar na zijn finale op Roland Garros in 2017, waarin hij verloor van Rafael Nadal, last van. Na een mislukt Wimbledon ging hij onder het mes. Na de operatie bleef de 34-jarige Zwitser nog lang last hebben van zijn knie. Hij vroeg zich af of zijn carrière voorbij was. Het vooruitzicht van grote wedstrijden op mooie banen hielpen hem terug op de tour.

Wawrinka kreeg terug waar hij voor leeft. Hij had in de vierde ronde op Roland Garros ruim vijf uur nodig om de jonge Griek Stefanos Tsitsipas op de knieën te krijgen. Hij genoot van de strijd. “Voor zo’n publiek spelen, in zo’n atmosfeer, vijf sets op een Grand Slam. Dat is de reden waarom ik terug ben gekomen. Omdat ik ervan hou om voor veel mensen te spelen op de grootste toernooien.”

Gisteren genoot hij ook, maar het mocht van hem nog wel langer duren, vandaar die blik naar boven. Op een stand van 3-3 in de vierde set was de scheidsrechter plotseling zijn grootste vriend. Vanwege de weersvoorspelling moesten de mannen van de baan af. Wawrinka legde een arm over de schouders van de umpire en liet met een grote grijns weten dat hij geen enkel probleem had met de onderbreking. Maar een uurtje pauze was niet genoeg. Federer bleef Wawrinka bestoken met onvoorspelbare, prachtige punten en maakte het op zijn derde matchpoint af met de setstanden 7-6 4-6 7-6 6-4.

Federer mag zich nu opmaken voor een ontmoeting met zijn aartsrivaal Rafael Nadal in de halve finale. Nadal had gisteren geen enkele moeite met de gehavende Kei Nishikori, die last had van zijn schouder. Nadal won in straight sets met 6-1 6-1 6-3 en weet straks precies wat hij kan verwachten van Federer.

“Hij gaat agressief spelen, mijn ritme proberen te veranderen en naar het net komen”, aldus Nadal gisteren. “En ik moet consistent spelen, de bal hard genoeg slaan om hem niet naar de goede plek te laten komen om die dingen te doen. Als mijn forehand en backhand lopen, is hij in de problemen. Lopen die niet, ben in de problemen.”

En Wawrinka? Die gaat graag zelf kijken naar de klassieker van Federer tegen Nadal. “Ik ben een fan van de sport”, zegt Wawrinka. “Als je de kans krijgt om hier in de halve finale van Roland Garros Roger tegen Rafa te zien, dan pak je die.”