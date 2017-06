Verloren natuurwonder Nieuw-Zeeland lijkt weer boven water

De roze en witte terrassen van het Rotomahana-meer, in het hart van het Nieuw-Zeelandse Noordereiland waren een heuse droombestemming in het midden van de negentiende eeuw. Feeërieke schilderijen van de watervallen verspreidden zich vanuit de toenmalige Britse kolonie over de hele wereld.

Tot 1886 konden toeristen de beroemde waterval, nabij de stad Rotorua, bezoeken. In dat jaar verdwenen de terrassen bij een uitbarsting van de Tarawera-vulkaan onder een laag van modder, lava en as van meer dan 10 meter dikte.

Niet alleen was het natuurschoon vanaf dat moment aan het oog onttrokken, ook wist niemand waar de waterval precies gebleven was. Ondanks de vele schilderijen en platen van het natuurschoon was de exacte locatie van de bijzondere terrassen onbekend.

Zonder exacte gegevens, maar met de dagboeken van de Duits-Oostenrijkse geoloog Ferdinand von Hochstetter in de hand, gingen onderzoekers Rex Bunn en Sascha Nolden op pad. Zij denken nu precieze de locatie te hebben gevonden waar de waterval is gebleven. Hun bevindingen staan deze maand in het prestigieuze Journal of the Royal Society of New Zealand.

De onderzoekers zijn optimistisch, ze denken zelfs dat de terrassen weer kunnen worden hersteld, als archeologen de bijzondere steenformatie nauwkeurig uitgraven. Er was namelijk een groot geluk bij een ongeluk: de terrassen lijken ondergronds te liggen en zijn niet, zoals lang werd gedacht, opgeslokt door het naastgelegen meer.

Precies daarom denkt Bunn dat de watervallen nog in goede staat kunnen verkeren, zodat archeologen ze in hun oude luister kunnen herstellen. Wat hem betreft begint dat archeologisch veldwerk zo snel mogelijk.

