Verloren knuffelbeer Boris door NS herenigd met jonge eigenaar

Ergens in Nederland loopt nu een kind rond zonder zijn trouwe knuffelbeer, en dat is erg. Vandaar dat de NS voor het vierde jaar op rij beginnen met de Week van de Verloren Knuffel. Het bedrijf wil kinderen herenigen met hun pluchen maatje door elke dag een foto van een knuffel online te zetten. Als maar genoeg mensen die foto delen, krijgt de eigenaar hem misschien ook onder ogen. Nog voor de Kerst kan die hem dan per post terugbezorgd krijgen.

Lees verder na de advertentie

Knuffels maken maar een klein deel uit van alle gevonden voorwerpen. In de eerste tien maanden van dit jaar verloren treinreizigers zo’n 105.000 voorwerpen, schrijven de NS. Dat zijn vooral bankpasjes, sleutels en telefoons. Een verloren salontafel behoort tot de meer opmerkelijke vondsten van die periode.

Toch zit er ook elke dag wel een knuffel bij. Die krijgen maximaal drie maanden onderdak in een Utrechts depot. Daarna worden ze opgekocht en kunnen ze op de markt belanden.

Gelukkig komt het meestal niet zover, en dat geldt ook voor Boris. Maandagochtend al meldde een moeder zich: Boris kon weleens een van de twee beertjes zijn die haar zoontje in september was kwijtgeraakt. Enkele uren later konden de NS slecht én goed nieuws brengen: die tweede beer is niet gevonden in het depot, helaas, maar Boris is ‘onderweg naar jullie’. “Geniet van de hereniging.”

Lees ook:

Mijn zoon kan nog steeds niet zonder knuffel slapen “Mijn zoon van elf kan niet slapen zonder zijn knuffelbeer”, schrijft een moeder. “Nu wil hij straks niet naar het brugklaskamp, omdat hij bang is dat de andere jongens hem uitlachen.” Wat te doen?