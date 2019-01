Verloren containers zorgen voor ‘enorme vervuiling’, rederij begonnen met berging

MSC Mediterranean Shipping Company laat weten dat het schip ‘door zeer moeilijke omstandigheden’ een deel van zijn lading verloor boven het Duitse waddeneiland Borkum. Enkele van die containers spoelden aan op Terschelling en Vlieland. “Wij nemen dit incident heel serieus zowel op het gebied van de schade voor de natuur als de schade aan de lading van klanten", zegt het bedrijf in een verklaring. “Op alle aspecten werkt MSC nauw samen met de lokale autoriteiten.”

Frustratie

De afgelopen nacht is het schip aangekomen in de haven van Bremen. Daar is men begonnen met een inventarisatie van wat er precies is kwijtgeraakt. Het duurde even voordat de havenautoriteiten aan boord konden gaan, omdat eerst moest worden vastgesteld of er niet nog meer containers konden omvallen. Het meer dan 300 meter lange vrachtschip heeft een laadcapaciteit van meer dan 19.000 containers. Radio1 berichtte vanochtend dat de Duitse politie gefrustreerd is dat het zo lang duurde voordat zij aan boord mochten.

In drie van de containers die de MSC Zoe dinsdagnacht verloor, zitten vaten organisch peroxide in poedervorm. Het kan gevaarlijk zijn om ermee in aanraking te komen.