Verliezen went nooit voor Mark van Bommel, zelfs niet als het slechts om de Johan Cruijff Schaal gaat

Zie hem daar staan, aan de rand van het veld, waar God hem hoort brommen. Goed tegen zijn verlies kunnen is nooit zijn specialiteit geweest en deze karaktereigenschap wordt meteen al in zijn eerste serieuze krachtmeting zwaar op de proef gesteld. Om hem heen vliegen Feyenoorders elkaar juichend in de armen, zijn spelers druipen teleurgesteld af na het verlies in de penaltyserie die de strijd om de Johan Cruijff Schaal moest beslissen. Hoofdschuddend zoekt PSV-trainer Mark van Bommel uiteindelijk de catacomben op.

Lees verder na de advertentie

Verliezen went nooit, zeker niet voor een beginnend trainer die in z’n spelersloopbaan bij clubs als PSV, Barcelona, Bayern München en AC Milan de prijzen aaneenreeg. Een type ook dat het zichzelf en z’n omgeving nooit makkelijk maakte. In z’n jeugd vlogen dambord of kaartspel vaak door de kamer, later kwam hij regelmatig in conflict met trainers/bondscoaches/legendes (Van Gaal, Van Basten, Cruijff) die het waagden om vraagtekens te zetten bij zijn functioneren.

En nu is dit winnaarstype opeens de roerganger van PSV. Anderhalve maand geleden weggeplukt op het WK van Rusland waar hij Bert van Marwijk bijstond in de – mislukte – queeste om met Australië verder te komen dan de poulefase. Zijn voorganger Phillip Cocu was ingegaan op een mooi aanbod van Fenerbahçe, de leiding van de landskampioen moest in allerijl een nieuwe technische staf formeren nadat eerder ook al technisch directeur Marcel Brands de wijk had genomen naar Everton.

Van Bommel is van het soort dat elke prijs wil winnen, hoe inhoudsloos ook

Stempel Algemeen directeur Toon Gerbrands onderbrak er zijn vakantie voor, sloeg aan het bellen en het onderhandelen zodat er nu, krap anderhalve maand na het eerste belletje van Cocu, langs de lijn een paar nieuwe koppies staan die de eerste verrichtingen van PSV in een semi-officieel duel nauwlettend in de gaten houden. Met de dwingende, vaak priemende ogen van Mark van Bommel als meest wezenlijke bestanddeel. De inzet mag dan de weinig verheffende Johan Cruijff Schaal zijn, een prijs vernoemd naar een van z’n vroegere criticasters, de 41-jarige streber uit Maasbracht is van het soort dat elke prijs wil winnen, hoe inhoudsloos ook. En hij wil, nog steviger dan zijn voorganger, zijn stempel drukken op zowel speelwijze als wedstrijd. Een elftal van Van Bommel wil dominant spelen, veel in balbezit zijn, kortom de tegenstander het gevoel geven dat er, met name in Eindhoven, niets te halen valt. Dus kan hij vandaag, als hij samen met onbezoldigd adviseur en schoonvader Bert van Marwijk de balans opmaakt van het treffen met Feyenoord een paar minnetjes noteren in het logboek. Want het spel dat zijn elftal op de mat legde was verre van dominant en leverde veel te weinig kansen op. Het was vooral slordig, onstuimig vaak, met legio verkeerde inspeelpasses en slechte aannames tot gevolg. In negentig minuten tijd vielen slechts één doordachte steekpass (van Hendrix op Lozano) en een paar halve mogelijkheden te noteren, een iets te schrale oogst voor een elftal dat de landstitel wil prolongeren.

Profetisch Omdat ook Feyenoord weinig kon uitrichten, op een grote kans voor Vilhena na, werd de supporters in ieder geval in figuurlijke zin weinig vuurwerk voorgeschoteld. In letterlijke zin al meteen in de openingsfase, toen Feyenoord-fans de grasmat bestookten met vuurpijlen en ander knalwerk waardoor scheidsrechter Gözübüyük zich genoodzaakt zag om het spel al na 25 seconden stil te leggen. Daarna regeerde de rust, die veel te spaarzaam werd doorbroken door opvallende hoogstandjes van de acteurs. Johan Cruijffs oneliner ‘Soms moet er iets gebeuren voor er iets gebeurt,’ die af en toe werd geprojecteerd op de reclameborden, bleek van profetische waarde. Pas toen de WK-gangers Amrabat (Feyenoord/Marokko) en Lozano (PSV/Mexico) hun opwachting maakten, kwam er iets meer leven in de wedstrijd, maar de zweem van saaiheid kon niet meer worden afgeschud. Na het einde van de reguliere speeltijd moest de ene primeur (het ABBA-systeem bij de strafschoppenserie) de andere (sinds de introductie in 1991 eindigde de strijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar nooit doelpuntloos) van een spannende apotheose voorzien. Of het door de nieuwe aanpak kwam, werd niet helemaal duidelijk, feit was wel dat er zestien penalty’s nodig waren om een winnaar aan te wijzen. Nadat de druistige PSV-linksback Angelino het matchpoint verprutste door de bal onbesuisd de tribunes in te jagen, mocht Clasie zijn terugkeer bij Feyenoord iets meer glans geven door de beslissende penalty koeltjes te benutten. Waarna het nog uren duurde voordat de glimlach terugkeerde op het gezicht van Van Bommel.

‘Een mooi meetmoment’

Giovanni van Bronckhorst keek met gepaste tevredenheid terug op de seizoenouverture die de trainer al weer de vijfde prijs opleverde in zijn loopbaan als oefenmeester. Na twee KNVB-bekers en de landstitel schreef hij voor de tweede keer de Johan Cruijff Schaal op zijn naam. “We zijn er vol voor gegaan”, aldus de Feyenoord-trainer die zijn keuze om Bijlow definitief eerste keeper te maken en Verdonk op te stellen als linksback goed zag uitpakken. “Ze hebben het vertrouwen zelf afgedwongen, en hebben het goed gedaan. Het was een mooi meetmoment, een week voor de start van de competitie. Een prijs winnen is altijd goed voor de sfeer en het zelfvertrouwen.”