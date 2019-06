Verlies van Istanbul plaatst Erdogan voor lastige keus: hervormen of autoritair doorgaan?

De nacht van de overwinning veranderde grote delen van Istanbul in een straatfeest. In de seculiere wijk Besiktas stonden stomdronken jongeren tot in de kleine uren te dansen op de tafels van stampvolle kroegen. Om de tien minuten brulden ze samen de slogan van hun vers gekozen burgemeester: alles komt goed!

De volgende ochtend was de vraag vooral: hoe dan? Burgemeester Ekrem Imamoglu beloofde verzoening, maar het moet nog blijken of die boodschap sterker is dan de overwinningsroes van de oppositie of de gekrenkte trots van de AKP-regering. En vooral: of president Erdogan die verzoening zal toestaan.

Eén ding is zeker: de Turkse kiezer heeft afgelopen zondag een rode lijn getrokken. Imamoglu’s ruime overwinning is een afstraffing voor het ongeldig verklaren van zijn eerste, nipte overwinning in maart. Ook AKP-kiezers lieten dit keer weten: met de stembus wordt niet gesjoemeld. Zelfs in AKP-bolwerken als de wijken Fatih, Üsküdar en Eyüp haalde Imamoglu een meerderheid.

Frustratie Maar voorbij dat signaal eist Erdogans achterban verdere verandering. In conservatieve kranten die doorgaans aan de kant van de AKP staan, klonk gisterochtend voorzichtige maar breed gedeelde frustratie. Interne critici uitten hun hoop dat Imamoglu’s overwinning een tijdperk inluidt waarin naar hen zal worden geluisterd. “Iedereen moet opnieuw nadenken”, schreef columnist Abdurrahman Dilipak in de islamistische krant Yeni Akit. “Als de AK Partij zo doorgaat, vertrekt ze zoals ze gekomen is: via de gemeenten. De AKP moet naar deze waarschuwing luisteren en degenen die dat niet doen uit de partij zetten.” Aanhangers van Ekrem Imamoglu (CHP) gaan 's avonds de straat op om diens overwinning bij de burgemeestersverkiezingen van Istanbul te vieren. © Photo News De eerste reacties binnen de partijtop wijzen op gepaste bescheidenheid. AKP-burgemeesterkandidaat Binali Yildirim erkende onmiddellijk zijn verlies en feliciteerde Imamoglu. Kort daarna volgden ook de felicitaties van president Erdogan. Het lijkt erop dat de president de behoefte aan interne hervormingen zal erkennen. In dat geval heeft hij met name een hartig woordje te spreken met zijn schoonzoon en minister van financiën Berat Albayrak, die volgens partij-insiders heeft aangestuurd op de herverkiezing.

Gül en Davutolgu Maar hoe vind je de rust voor hervormingen in een partij die tot op het bot verdeeld is? Achter de schermen lopen voormalige AKP-zwaargewichten als oud-president Abdullah Gül en oud-premier Ahmet Davutoglu al jaren warm om munt te slaan uit die verdeeldheid. Zo hintte Davutoglu er begin deze maand zelfs op een nieuwe partij te zullen beginnen. Die mogelijkheid maakt het moeilijker om te schuiven in de gevoelige machtsbalans binnen de AKP. Bovendien bedreigt het verlies van Istanbul het belangrijkste bindmiddel dat de partij nog tot haar beschikking heeft: geld. De burgemeester van Istanbul beschikt over een miljardenbudget voor gemeentelijke diensten en infrastructurele projecten. Door die fondsen uit te besteden in ruil voor politieke loyaliteit wist de AKP jarenlang belangrijke zakenpartners en lokale politici aan zich te binden. Ex-premier Ahmet Davutoglu (AKP) werd eerder door de president aan de kant geschoven, maar zou weer in beeld komen mocht Erdogan hervormingen toestaan. © AFP