Verlies Nederlanderschap jihadisten: discriminatie of eigen schuld?

Een maatregel die volgens de advocaten van twee uitreizigers, Anis Z. en Noureddin B., veel te zwaar en bovendien discriminerend is. De mannen bevinden zich waarschijnlijk nog in Syrië, al wist niemand in de rechtbank dat gisteren zeker.

Afgelopen september besloot minister Stef Blok, toen nog van veiligheid en justitie, dat Z. en B. nooit meer mogen terugkeren naar Nederland. De mannen, die ook een Marokkaans paspoort hebben, hadden zich aangesloten bij terreurgroep IS en werden tot ongewenst vreemdeling verklaard. Toen al gaf de minister aan dat zijn besluit nog getoetst zou worden door de rechtbank. Gisteren was het zover. De zaken van twee andere jihadisten volgen later.

Het is niet bekend of Z. en B. de beslissing willen aanvechten. Sterker nog, of ze wel in leven zijn.

En dus ontstond de vreemde situatie van een rechtszaal met advocaten en rechters, maar zonder het onderwerp van gesprek zelf. Het is niet eens bekend of Z. en B. de beslissing van de minister wel willen aanvechten. Sterker nog, het is niet eens zeker dat ze nog in leven zijn.

Het weerhield hun advocaten er niet van om te pleiten voor intrekking van het besluit. Iemands nationaliteit afpakken is veel te drastisch, vinden zij, vooral omdat er ook lichtere maatregelen mogelijk zijn. Je kan een paspoort ook 'signaleren', zodat de mannen worden opgepakt als ze zich melden bij de Nederlandse grens. Dan kunnen ze direct hun gevangenisstraf uitzitten. De twee werden eerder al bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel voor aansluiting bij IS.

Je raakt niet per ongeluk betrokken bij een terreurgroep Landsadvocaat

Discriminatie Het kabinet gooit het probleem van potentieel gevaarlijke jihadisten met deze maatregel over de schutting bij een ander land, betoogden de advocaten ook, terwijl de mannen in Nederland zijn geboren en getogen. Advocaat Florimond Wassenaar: "Nederland moet zijn eigen boontjes doppen, ook als het moeilijk wordt". De advocaten vinden de maatregel ook discriminerend. Alleen van Syriëgangers met een dubbele nationaliteit - bijna altijd de Turkse of Marokkaanse - pakt de minister het Nederlandse paspoort af. Daarmee onstaat onderscheid tussen Syriëgangers die alleen Nederlander zijn en jihadisten met meerdere paspoorten. Dat laatste gebeurt omdat Nederland iemand niet stateloos mag maken, aldus de landsadvocaat. Ook het idee dat de maatregel veel te drastisch is, spreekt zij tegen. "Je raakt niet per ongeluk betrokken bij een terreurgroep. Je kunt niet verwachten dat het land waartegen je je met die keuze keert dat over zijn kant laat gaan." Of het besluit van de minister deugde, is nu aan de rechtbank. Die doet over zes weken uitspraak.