Verliefde terroristenjaagster huwde haar IS-prooi

Was het zijn stem? Waren het zijn koranrecitaties? Of de stoere foto’s misschien, waarop hij poseerde als gangstarapper voor zijn carrière als bloeddorstig jihadist?

In het liefdesverhaal van voormalig FBI-vertaalster Daniela Greene (nu 38) en Denis Cuspert, alias IS-strijder Abu Talha al-Almani, zijn talloze vragen onbeantwoord. De belangrijkste: hoe heeft dit kunnen gebeuren?

De romance dateert van 2014 toen de Duitssprekende Daniela Greene bij de Amerikaanse politiedienst FBI het dossier van Denis Cuspert kreeg toegewezen. Door haar onderzoek beschikte Greene over Cuspert’s contactgegevens. De rapper – met de artiestennaam Deso Dogg – laat op foto’s trots zijn karakteristieke tattoos zien.

Na een ernstig ongeluk wendde hij de steven, Cuspert zei zijn criminele verleden vaarwel en bekeerde zich tot de islam. Al snel maakte hij nummers over het geloof en omarmde hij het radicalisme. Cuspert kwam bij Islamitische Staat terecht waar hij uitgroeide tot een posterboy, iemand die door zijn sterrenstatus nieuwe rekruten kon werven.

Enorme misser

Dat IS met de rapper in zijn gelederen zelfs korte tijd een Amerikaanse speurneus aan zich wist te binden met een top-secret veiligheidsklaring, bevroedde niemand. Wat er precies in de toen nog gehuwde Greene is gevaren weten we niet. Wel dat ze in juni 2014 vakantieverlof opnam, zogenaamd om familie in Duitsland te bezoeken. Korte tijd later kwam ze aan in Syrië waar ze trouwde met de jihadi-rapper Custer en waar ze vermoedelijk veel werkgeheimen prijsgaf.

De Amerikaanse televisiezender CNN kwam de zaak op het spoor en had inzage in delen van het gerechtelijk dossier. Daaruit blijkt dat Greene eenmaal in Syrië al snel doorhad dat ze een enorme misser had begaan: “Ik heb er een zooitje van gemaakt”, mailde ze naar een onbekende contactpersoon thuis in Amerika.

Dat had ze inderdaad. Aanklagers gingen direct aan de slag nadat ze niet terugkwam op haar werk, een procedure werd in gang gezet om haar bij terugkomst te vervolgen.

Via video’s is bekend dat Greene’s jihadistische vakantieliefde in de korte periode dat zij in de zomer van 2014 in Syrië verbleef flink tekeer ging op het slagveld. Langs onbekende wegen kwam Greene begin augustus terug in Amerika en werd onmiddellijk gearresteerd. Ze besloot mee te werken met de aanklagers, een verstandige keuze zo bleek. Na twee jaar cel kwam ze vorig jaar zomer alweer vrij.