Verlamming door 50.000 volt, de politie is er blij mee

Bij het incident in maart, waarbij de onschuldige Krol niet snel genoeg luisterde naar de politie, brak de Amersfoorter zijn arm en moest hij naar het ziekenhuis omdat de stroomstoot zijn toch al zwakke hart van slag had gebracht.

Ondanks de verontwaardiging dat het incident teweeg bracht, is de politie over het algemeen tevreden over de inzet van het nieuwe wapen. Vandaag maakte de politie bekend dat de taser in vijf maanden 112 keer is ingezet in de drie steden die er mee oefenen. In Rotterdam werd het wapen 67 keer ingezet, tegen 45 keer in Amersfoort en Zwolle.

Als agenten dat wapen eenmaal hebben, wordt er te snel naar gegrepen Emile Affolter, Amnesty International

Van de 112 keer dat het werd gepakt is er 78 keer mee gedreigd en 21 keer een verlammend schot gelost. 13 keer is het wapen direct tegen iemands lichaam gehouden, wat pijn veroorzaakt maar geen verlamming. Dit najaar wordt onderzocht of de proef een succes is en verder wordt uitgerold over de korpsen in het land.

Amnesty International hoopt dat de proef geen vervolg krijgt. De mensenrechtenorganisatie is bang dat agenten te pas en te onpas het wapen zullen trekken. Het incident in Amersfoort is daar volgens woordvoerder Emile Affolter een voorbeeld. "Als agenten dat wapen eenmaal hebben, wordt er te snel naar gegrepen. Vanuit het buitenland komen honderden meldingen van slachtoffers met een taser. Er zijn ook doden gevallen.”

Wens Voor veel politiemensen is het gebruik ervan een oude wens die in vervulling gaat. Het wapen wordt al langer door gespecialiseerde arrestatieteams gebruikt. De taser moet het gat overbruggen tussen de wapenstok en het vuurwapen. Vorig jaar kregen agenten nog te horen dat ze het in 2018 moesten doen met de uitschuifbare wapenstok, waarmee harder kan worden geslagen dan de normale knuppel. De taser (destijds 1500 euro per stuk) en de opleiding die agenten moeten volgen voor het gebruik ervan, werd toen nog te duur bevonden. Voor de klappen met een grotere knuppel zijn verdachten die zwaar onder de drugs zitten vaak ongevoelig. Pepperspray werkt soms ook niet tegen dat soort lieden. Om geen vuurwapen of politiehonden in te zetten kan een flinke stroomstoot uitkomst bieden. Het wapen kan vanaf een paar meter afstand gebruikt worden op verdachten. Als het wordt afgevuurd komen er twee pijltjes los die met een stroomdraad aan elkaar verbonden zijn. Die klitten vast aan de huid of kleding, waarna er een elektrische schok van 50.000 volt door de verdachte heen gaat. Daardoor verliest iemand de controle over zijn lichaam, waarna de agent de persoon kan overmeesteren. Doel van het gebruik is dat er minder politiemensen gewond raken en dat er minder arrestanten worden geraakt door een kogel. Taseren is echter niet zonder risico’s. Voor zwangere vrouwen, hartpatiënten of mensen die medicijnen slikken kan de schok gevaarlijk of zelfs dodelijk zijn. Vorig jaar overleed oud voetballer Dalian Atkinson nadat hij werd getaserd door de Engelse politie.

