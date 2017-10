Verkoudheidsvirus kan kinderverlamming veroorzaken

Artsen van het UMC Groningen waarschuwen voor een verkoudheidsvirus dat soms kinderverlamming veroorzaakt. Vorig jaar was er in Europa een uitbraak van dit virus. Honderden kinderen werden getroffen en zeker dertig raakten verlamd. Twee van hen komen uit Nederland.

Om welk virus gaat het? Het behoort tot de enterovirussen, een groep van meer dan honderd virussen waaronder ook het poliovirus valt. Deze variant, EV-D68, is in 1962 voor het eerst geïdentificeerd en leidde sindsdien een sluimerend bestaan. In 2014 was er in de VS een uitbraak met meer dan duizend gemelde besmettingen. Daarna zakte het weer weg. Vorig jaar was er dus een infectiegolf in Europa. De Groningse artsen vrezen dat 2018 een nieuwe uitbraak zal geven. Als een kind met ver­lam­mings­ver­schijn­se­len heeft, denken artsen aan polio

Hoe gevaarlijk is het virus? Normaal blijft een besmetting met EV-D68 beperkt tot een snotneus. Vooral kinderen en tieners worden getroffen. Kinderen met astma kunnen ernstiger ademhalingsproblemen krijgen. Heel incidenteel – bij hooguit één op de duizend besmettingen – bereikt het virus het ruggemerg en raakt de patiënt verlamd.

Is er iets tegen te doen? Er bestaat geen vaccin tegen het virus, en er is ook geen medicatie tegen de ziekte. Noch tegen de ademhalingsproblemen noch tegen de verlamming. Omdat het verwant is aan het poliovirus, waar wel een vaccin tegen bestaat, is het goed denkbaar dat zoiets ook voor EV-D68 te ontwikkelen is. De vraag is alleen of het gezien het geringe voorkomen van het virus, zinvol is iets te ontwikkelen en daar hele bevolkingsgroepen mee in te enten.

Is het virus eenvoudig op te sporen? In principe wel: door met een wattenstaafje neusslijm af te nemen en dat in een laboratorium te laten testen. Het probleem is dat artsen aan polio denken als een kind met verlammingsverschijnselen wordt opgenomen. En omdat dat virus zich in de darmen vermeerdert, onderzoeken ze in eerste instantie de ontlasting. Als dat niets oplevert, zouden ze neusslijm moeten afnemen. Maar artsen komen vaak niet op het idee van een verkoudheidsvirus.