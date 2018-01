Verkeerde muziek in de winkel kost zomaar 30 procent omzet

Het blijft een sterk nummer, 'Smooth criminal' van Michael Jackson, maar niet nu, niet hier en niet zo hard graag. Rolf Dröge is het ermee eens: in deze eet- en drinkgelegenheid, waar mensen elkaar voornamelijk ontmoeten voor zakelijke gesprekken, hebben ze de muziek niet goed op orde.

"Ik kwam binnen toen er reclame op de radio was. Dat past niet bij de uitstraling van dit café, en het staat inderdaad te hard. Ik zou hier kiezen voor moderne folk."

Dröge is medeoprichter van het Amsterdamse bedrijf Kollekt.fm, dat muziek levert aan winkels, café's en restaurants. Voor biosuper Marqt is dat bijvoorbeeld 'een mix van authentieke singer-songwriters en eigenzinnige soul en jazz'.

Dröge stemt de muziek af op het type zaak.

Omdat de bakkerij geen tuincentrum is. Daarom.

Niet de kant en klare liedjeslijstjes dus die net zo goed bij de bakker als bij het tuincentrum zijn te horen. Dröge doet liever iets (betrekkelijk) nieuws, door de muziek af te stemmen op het type zaak.

Een jongedame die een lingeriezaak bezoekt wil niet met Metallica om de oren geslagen worden en de vaste klanten van de buurtsnackbar lusten bij hun Berehap echt geen Bach of Brahms.

"Wij koppelen artiesten en muziekexperts aan merken, die maandelijks - betaald, uiteraard -muziek verzamelen afgestemd op het merk en de doelgroep. Wij brengen als tussenpersoon de muziekwens van de retailer in kaart waarna de muziekexpert de bijpassende muziek verzamelt."

Want het zijn niet alleen de spullen, de rekken, de displays, de vloerbedekking, de etalage en het personeel die bepalen waar we wel of niet gaan winkelen.

"Muziek is bij slimme merken al lang niet meer iets voor op de achtergrond. Steeds meer ondernemers weten dat ze muziek kunnen gebruiken om een sterke band met hun doelgroep op te bouwen. Dat reikt verder dan het uiterlijk van de winkel en een gemakkelijke online shop."

Een jongedame die een lingeriezaak bezoekt, wil niet met Metallica om de oren geslagen worden

Uit een Amerikaans onderzoek over muziek in de openbare ruimte blijkt dat klanten langer in een winkel blijven hangen als daar de juiste muziek wordt afgespeeld en dat die muziekkeuze van invloed is op de mening die consumenten hebben over een bepaald merk.

"Je kunt de plank ook volledig misslaan. Als de muziek niet goed is", weet Dröge, "kan de omzet met 30 procent afnemen."

Muziekwetenschapper Ashley Burgoyne van de Universiteit van Amsterdam vergelijkt muziek op maat in winkels en horeca met radiostations, die immers ook met op de doelgroep afgestemde muziekpakketten, formats, werken.

"Ik kan me voorstellen dat je in een winkel in medische apparaten, waar veel ouderen komen, iets rustigs afspeelt. Muziek bepaalt de sfeer en beïnvloedt je stemming."

Of mensen daadwerkelijk meer of minder kopen door wat er in de winkel klinkt, betwijfelt Burgoyne: "Ik heb wel eens gelezen dat ze de stoelen in fastfood-restaurants nét comfortabel genoeg maken, zodat klanten niet te lang blijven zitten. Misschien geldt zoiets ook voor muziek, maar of de invloed van muziek zó groot is, betwijfel ik."

De vaste klanten van de buurtsnackbar lusten bij hun Berehap echt geen Bach of Brahms.

Onderschatten moeten winkeliers het ook weer niet: "Zelfs bij neutrale muziek moet je iemand hebben die de playlist zorgvuldig samenstelt. Daarbij moet een ondernemer volgens mij niet kijken naar wat voor winkel hij heeft, maar wie hij wil dat zijn zaak gaat bezoeken."

Liever geen muziek dan slechte Sommige winkels proberen met hun muziekkeuze een aankoop te forceren, bijvoorbeeld door Franse chansons af te spelen in een wijnhandel. Maar dat doet Kollekt.fm niet, zegt Dröge: "Wij richten ons op diepgang, op de lange termijn. Door via muziek een relatie op te bouwen met klanten, zodat je voor die winkel graag een rondje om fietst." Soms is zelfs dat niet nodig. Voor CT Coffee & Coconuts introduceerde het bedrijf van Dröge een online radiostation zodat klanten desgewenst overal het 'merkgevoel' van hun favoriete koffietentje kunnen 'beleven'. Géén muziek, is dat nog een optie? Dröge: "De Action heeft het denk ik niet nodig, daar wil je gewoon goedkoop winkelen. En als ondernemer adviseer ik natuurlijk liever wel muziek. Maar: Liever geen muziek dan slechte muziek."

DE TOP 5 VAN KOLLEKT.FM: 1. Jamie Woon - Sharpness

2. Thundercat - Them Changes

3. Mac Miller - Dang! (feat. Anderson .Paak)

4. Crazy P - Like a Fool

5. The Internet - Dontcha