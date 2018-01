Verhuurders verbolgen over beperking Airbnb

Dankzij de verhuur kon ik met mijn dochter naar Bali Lees verder na de advertentie Rik Quint (52), verhuurder “Een pandje kopen en op elke verdieping acht toeristen proppen – ja, dat geeft overlast. Ik begrijp volkomen dat de gemeente daartegen optreedt. “Maar er is ook een andere kant: mensen zoals ik die volkomen te goeder trouw hun woning af en toe verhuren. Gewoon om wat bij te verdienen. Ik ben vorig jaar met mijn dochter naar Bali geweest, daar had ik geld voor nodig, vandaar. “Nee, mijn buren hebben nergens last van. Ik heb toestemming gevraagd en gekregen van de Vereniging van Eigenaren en als ik mijn woning verhuur, stuur ik de leden ervan even een appje. Ik heb nog nooit klachten van ze gehad. “Dat heb je ook zelf in de hand: ik verhuur mijn woning niet zomaar aan iedereen. Ik erger me wel wat aan de hele discussie. Alsof mensen die via Airbnb verhuren een soort halve criminelen zijn.”

Onze huurders zijn keurige mensen Vrouw (68), die regelmatig een bevriende verhuurder helpt “Met mijn echte naam in de krant? Nee, hoor. Iemand die ik ken, heeft al eens een inval gehad, die kreeg een boete van 20.000 euro. Ik vertrouw de gemeente niet. Maar wat is er nou mis met wat ik doe!? Een goede vriend van mij heeft een huis in Frankrijk waar hij vaak is. Hij wil liever niet dat zijn huis dan leegstaat. Zelf is hij niet handig met computers, dus dat regel ik voor hem. Als vriendendienst. “Illegale hotels, huizen die alleen maar gekocht worden om ze te verhuren, dat moet aangepakt worden. Maar wat wij doen, heeft daar niets mee te maken: dit huis staat anders gewoon leeg als mijn vriend weg is. “Onze huurders zijn keurige mensen. Moet ook wel, want de zilveren lepeltjes liggen hier gewoon in het laatje. Nee, de echte overlast komt door al die evenementen in de stad, en die wordt in de hand gewerkt door de gemeente zelf.”