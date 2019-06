Verhoging rente op studieleningen van de baan

Het kabinet wilde de rente op studieleningen vanaf volgend jaar baseren op de tienjaarsrente in plaats van de vijfjaarsrente. De hogere renteopbrengsten moesten ervoor zorgen dat het leenstelsel betaalbaar blijft en de schatkist tegen een stootje kan, betoogde D66-minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs.

Studenten en de oppositie protesteerden de afgelopen tijd regelmatig tegen de plannen. Ook de achterbannen van regeringspartijen CDA en D66 roerden zich.

In het regeerakkoord was afgesproken om de rente op studieleningen te laten aansluiten bij de tienjaars- in plaats van de vijfjaarsrente. In de praktijk betalen studenten dan meer rente over hun schuld. Het levert de schatkist in 2025 1 miljoen euro op en 226 miljoen in 2060, rekende de minister voor. Dat het geld wordt gebruikt om de begroting op orde te krijgen, stuitte veel senatoren tegen de borst.

