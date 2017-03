Verguisde Barclays-bankier is weer welkom in de City

Met pek en veren werd Bob Diamond een kleine vijf jaar geleden de Londense City uitgejaagd. Maar nu staat de gewezen Barclays-topman op het punt zijn comeback te maken. De geboren Amerikaan heeft zijn zinnen gezet op een van de oudste effectenhandelaren van het Verenigd Koninkrijk, Panmure Gordon. Die moet met hulp van Diamond uitgroeien tot een grote en succesvolle zakenbank.

Diamond is bekend van zijn tijd als topman van Barclays, en dan vooral van zijn vertrek in de zomer van 2012. Hij zag zich gedwongen op te stappen nadat de bank als eerste honderden miljoenen aan boetes kreeg in het zogeheten Libor-schandaal.

Barclays manipuleerde jarenlang dit belangrijke rentetarief om er zelf beter van te worden. Pogingen van de bank om anderen te slachtofferen en zo Diamond te sparen, bleken zinloos in het licht van de enorme woede bij publiek en politiek over de gedragingen bij de bank.

Diamond werd daarmee het gezicht van alles wat er mis was in de financiële sector in het Verenigd Koninkrijk. Toenmalig minister van financiën George Osborne noemde het opstappen van Diamond niet alleen de juiste beslissing voor de bank, maar zelfs voor het hele land.

Voormalig Labour-minister Peter Mandelson bestempelde hem, overigens al voor zijn opstappen, als 'het onaanvaardbare gezicht van het bankwezen'. Die typering sloeg vooral op de enorme beloningen die de Amerikaan kreeg als baas van de zakenbankdivisie van Barclays: 25 miljoen euro per jaar was geen uitzondering voor Diamond, op 2012 na, toen hij onder grote publieke druk afzag van een 'vertrekbonus' van 25 miljoen.

Het contrast van de flamboyante Amerikaan met zijn prooi is groot. Panmure Gordon is een chique, maar enigszins gedateerde en in problemen geraakte zakenbank. Het bedrijf verzorgt onder andere aandelen- of obligatie-uitgiftes voor bedrijven en volgt bedrijven om beursanalyses te maken voor klanten.

De wortels gaan terug tot 1876 en de bank heeft een nauwe band met de familie van oud-premier David Cameron. Zijn vader, grootvader en overgrootvader waren alle drie partners bij Panmure Gordon.

Peter Mandelson © ANP

Roemruchte verleden Niet dat de bank daar nu graag mee te koop loopt. Na een paar moeilijke jaren wil Panmure liever vooruitkijken dan telkens aan het roemruchte verleden herinnerd worden, zo liet directeur Patric Johnson gisteren weten. Ook de eindeloze stroom vragen over de terugkeer van Bob Diamond naar de Londense City liet Johnson liever aan zich voorbijgaan. "Dit gaat niet over Bob Diamond, hij gaat de bank niet leiden." Dat klopt in zekere zin. Diamond doet de overname via zijn investeringsfonds Atlas Merchant Capital, en hij krijgt bovendien maar iets meer dan de helft van de aandelen in handen. 43 procent van Panmure is in bezit van het staatsinvesteringsfonds van Qatar, dat zijn belang op peil wil houden. Na een paar moeilijke jaren wil Panmure liever vooruitkijken dan telkens aan het roemruchte verleden herinnerd worden Veel plezier heeft Qatar niet gehad van de investering. In 2009 kocht het fonds voor 23 miljoen pond de 43 procent van Panmure, om daar in februari vorig jaar nog een investering van 5 miljoen pond bij te doen. Momenteel is dat belang nog zo'n 4 miljoen pond waard. Diamond wil nu via een openbaar bod de overige 57 procent van de bank in handen krijgen. Hij biedt liefst 70 procent meer dan de laatste slotkoers van Panmure. Het bestuur van de bank raadt zijn aandeelhouders daarom aan op het bod in te gaan. In de Britse pers wordt volop gespeculeerd over de verdere plannen van Diamond, die eerder al liet weten kansen te zien nu grotere banken zich terugtrekken als gevolg van strengere regelgeving. Een tweede investeringsfonds van de Amerikaan richt zich exclusief op overnames in de financiële sector in Afrika, waar de voormalige Barclays-baas een bank wil bouwen die het hele continent kan bedienen.

