Vergeten delen van Catalonië worden ontgonnen voor toerisme

De stenen kunnen niet spreken, maar wij kunnen ze met onze verhalen wél tot leven wekken Daniel González, historicus

Langs de kasteelmuren van het Castell de Claramunt waait een ijzig briesje. Maar deren doet het de 35-jarige Daniel González niet. Met de tred van een berggeit klimt hij enthousiast de trappen van de middeleeuwse vesting op. Vanaf het hoogste punt strekt zich het weidse Catalaanse binnenland voor hem uit.



González is blij dat hij de deur weer uitkomt. De historicus, afkomstig uit het vergeten rurale gebied Anoia, zat tijdens de economische crisis vooral binnen voor allerhande slecht betaalde klusjes. "De middenklasse is hier destijds compleet weggeslagen", vertelt González, die in Barcelona zijn graad haalde. "Mijn jaargenoten zijn in het buitenland gaan werken, van Noorwegen tot Australië."



Maar González zag niets in een gedwongen vertrek. Hij besloot daarom onlangs een bedrijfje te starten dat gidsen traint om vanuit 'Game of Thrones'-achtige verhalen de geschiedenis van de kastelen te vertellen. "De stenen kunnen niet spreken, maar wij kunnen ze met onze verhalen wél tot leven wekken", zegt González geestdriftig, terwijl hij demonstratief tegen een kasteelmuur tikt.



En het gaat González voor de wind. Want vanwege de enorme toerismeboom in Spanje, sijpelen ook toeristen door naar minder voor de hand liggende oorden als Anoia. Spanje was altijd al een geliefde toeristenbestemming. Maar vanwege terreurdreiging in andere Mediterrane zonbestemmingen brak het aantal bezoekers vorig jaar, met ruim 75 miljoen stuks, alle records. Dit jaar wordt minstens een evenaring verwacht.



Tekst loopt door onder afbeelding.

Lees verder na de advertentie

Historicus Daniel González. © Trouw

Potentiële inkomstenbron Recordaantal bezoekers Afgelopen jaar reisde er voor de tweede keer op rij een recordaantal toeristen af naar Spanje, zo blijkt uit cijfers van het Spaanse bureau voor de statistiek. In totaal leunden er ruim 75 miljoen toeristen achterover in Spanje, 10 procent meer dan een jaar eerder. De meesten, 17,9 miljoen, bezochten de streek Catalonië. Catalonië krijgt van alle Spaanse regio's de meeste toeristen over de vloer. Maar grote delen van het Catalaanse achterland, dat keihard werd getroffen door de economische crisis, merkten hier weinig van. Zo was de werkloosheid in Anoia - dat nota bene in de provincie van hotspot Barcelona ligt - tot voor kort een van de hoogste van de regio.



Anoia zette daarom ook in op de toerist. Maar het kostte toerismepromotor Elisabet Andreu i Cobos heel wat hoofdbrekens om de inwoners het gebied als een potentiële inkomstenbron te laten zien. "Als je hier toerisme roept, vraagt men waar je naartoe gaat. Ze zien niet wat wij allemaal te bieden hebben", stelt zij vast. Dat is vooral veel natuurschoon, wat wijnbouw en bijna vijftig kastelen.



Van oudsher zijn het in Anoia, naast agro-industrie, vooral textielindustrie en leerlooierijen die de klok slaan. In Igualada hangt de weeïge geur van chemicaliën die gebruikt worden om de dierenhuiden te bewerken, in de straten. Maar omdat de industrie het zwaar heeft, zijn sommige fabriekshallen omgetoverd tot musea of een hip restaurant.

Strand en skiën Voormalig IT'er Jordi Reixachs gokte ook op de toerist. Hij knapte een groot boerenhuis op voor de verhuur. Het eerste seizoen zat hij direct vol. "Wij zitten 40 minuten van het strand en binnen tweeënhalfuur kan je skiën in de Pyreneeën. Waar heb je dat nou?", roept hij uit.



Inmiddels is het toerisme goed voor een bescheiden 10 procent van Anoia's economie, maar de verwachtingen zijn hooggespannen. Toch is gidsentrainer González er nog niet echt rijk van geworden. "Ik doe dit vooral omdat ik het fantastisch vind. Ik hoop dat wij die 'slaapverwekkende' kasteelbezoeken weer een beetje sexy kunnen maken."

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.