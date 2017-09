Vergelijkend onderzoek: Nederlandse banken zijn de Europese winnaars

De Europese banken waar het al goed mee gaat, lopen steeds verder uit op de achterblijvers, die wegzakken. Deze groep verliezers is het afgelopen jaar groter geworden, wat ook geldt voor de groep winnaars. Kortom: in Europa tekent zich steeds duidelijker een tweedeling af tussen succesvolle en ploeterende banken. Dat gebeurt grotendeels langs de vertrouwde lijnen tussen Noord- en Zuid-Europa, met enkele opvallende uitzonderingen.

Bain & Company maakte deze week de resultaten bekend van zijn jaarlijkse analyse van 110 Europese banken. Daarbij kijkt Bain onder meer naar de kosten, de financiële reserves, slechte leningen en de winsten. De Nederlandse banken presteren goed.

Resultaten van individuele banken geeft Bain niet, de consultant telt de getallen bij elkaar op om tot een gemiddelde per land te komen. Dat nationaal gemiddelde plaatst Bain in een kwadrant: waarbij er één is voor de winnaars en één voor de verliezers. De twee overige kwadranten zitten daar tussenin. Nederland zit bij de winnaars, samen met onder meer Zweden, Denemarken en België.

31 banken al opgeheven

De Engelse banken zitten gemiddeld genomen bij de Duitsers in de buurt, in de kwadranten tussen de winnaars en verliezers in. Bekend is dat Royal Bank of Scotland, Barclays en Standard Chartered niet tot de meest stabiele financiële organisaties van Europa horen.

Het kwadrant verliezers is het afgelopen jaar gegroeid. Eind 2016 zaten 31 banken in de problemen, een jaar eerder waren dat er 23. Zij weten niet of nauwelijks winst te maken, moeten hun businessmodel veranderen en hun balans op orde krijgen, bijvoorbeeld door de financiële buffers te verhogen.

De voortekenen voor de banken in het slechtste kwadrant zijn somber. Vier van de 31 banken bestaan al niet meer als zelfstandige organisatie, meldt Bain. Ongetwijfeld is het Spaanse Banco Popular daar een van. Popular is een paar maanden geleden overgenomen door het eveneens Spaanse Santander.

Dat meer banken in de problemen zijn gekomen, komt volgens Bain deels door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De toezichthouder verplichtte nationale banken opnieuw te kijken naar hun bezittingen, zoals leningen.

Slechte leningen zijn vooral een Italiaanse ziekte

Sommige banken deden alsof zij al dat geld inclusief rente gewoon zouden ontvangen. Zo zag de balans er op papier prima uit, maar de Europese Centrale Bank neemt daar geen genoegen mee. Daardoor staan de slechte leningen voor een lager bedrag in de boeken en neemt de financiële gezondheid van de bank af.

Slechte leningen zijn vooral een Italiaanse ziekte. Meer dan de helft van alle moeilijk inbare kredieten in Europa staat op balansen van Italiaanse banken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de groep verliezers elf Italiaanse banken staan.

In totaal behoort 28 procent van de Europese banken tot het kwadrant waarover de meeste zorgen zijn, 17 procent bevindt zich in de tussengroep van banken met een zwakke balans. Zij moeten iets doen aan hun slechte leningen of de kapitaalbuffers verhogen. De andere tussengroep bestaat eveneens uit 17 procent van de Europese banken. Zij moeten efficiënter werken en hun winstgevendheid verhogen.

De meeste banken zitten in het kwadrant winnaars: 38 procent. Net als de verliezers is ook deze groep het afgelopen jaar gegroeid, van 38 naar 42 banken.