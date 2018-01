Vergeet Silicon Valley, de IT'ers uit Minsk veroveren de wereld

Vier zoemende propellers dragen de drone omhoog, maar die komt niet ver onder het lage plafond. Vladimir Davidoff, een kwieke verschijning met getrimde baard en een trui met de tekst Dronex erop, parkeert hem dus weer netjes op een vierkant landingsplatform ter grootte van een poef.

Hoewel het verkeer op de voor Minsk zo kenmerkende brede avenues is stilgevallen - het is half tien 's avonds op een doordeweekse dag - is het in de 'Hackerspace' een drukte van jewelste. Tien, vijftien jonge kerels en een enkele dame knutselen met draadjes en een boormachine of zijn verdiept in een tekenprogramma achter de computer. In een ruimte verderop is een 'meet-up' aan de gang, van nog eens een dozijn programmeurs. Het gebeurt allemaal in een kelder onder een flatgebouw in een buitenwijk.

Vladimir Davidoff is een van de vaste bewoners van de Hackerspace. Als het aan hem ligt hebben we binnenkort allemaal een landingsplatform in huis en hoeven we alleen maar op 'send' te drukken om een pakket te ontvangen of bezorgen met een drone. Bij het ontwerp van zijn vliegmachine heeft hij zwaar ingezet op de navigatie, want dat is niet eenvoudig in een drukke stad. Ook de veiligheid is belangrijk; alle onderdelen waaraan je je zou kunnen bezeren zijn vernuftig weggewerkt. "Als de drone onverhoopt neerstort valt hij langzaam. Alsof hij aan een parachute hangt".

Foto's van de maan Dictatuur of niet, in Wit-Rusland, internationaal beter bekend als Belarus, is een relatief kleine, maar groeiende en vooral succesvolle start-upgemeenschap. Zo werd hier in Minsk Viber ontwikkeld, een internetprogramma om mee te bellen, en MSQRD, een applicatie waarmee je allerlei maffe maskers over je selfie kan plaatsen - dat vorig jaar door Facebook werd gekocht. Ook World of Tanks, een computergame met wereldwijd meer dan honderd miljoen spelers, werd in Minsk gemaakt. Dronex van Vladimir Davidoff, die sinds 2013 bouwt aan de bezorgdrone, lijkt de nieuwe hit. Particulieren en kapitaalverstrekkers uit Rusland en de VS investeerden in zijn product, dat wordt gelanceerd in een Europees land. Welk land houdt Davidoff nog even geheim. Een belangrijke factor van het Wit-Russische succes is het relatief grote aantal IT'ers. Jaarlijks studeren er zo'n twintigduizend technici af aan de universiteit in Minsk. Daarbij, de voormalige Sovjetrepubliek heeft een roemruchte programmeurs-traditie. "Onze aerodynamica-specialist is 86 jaar oud", zegt Davidoff glimmend. "Hij werkte ooit aan de satelliet die de eerste foto's maakte van de maan." Dit soort ondernemers zijn als bloemen die bloeien tussen straatstenen startup-adviseur Hleb Rubenau Toch is ondernemen verre van vanzelfsprekend in de rigide gestuurde economie van dictator Loekasjenko, zegt Hleb Rubenau, analist en startup-adviseur in Minsk. "Dit soort ondernemers zijn als bloemen die bloeien tussen straatstenen." Met de technische vaardigheden zit het wel snor, beaamt hij, maar de marktomstandigheden zijn ronduit slecht. "Er is geen goed ontwikkelde klantenmarkt in Wit-Rusland, er is weinig kennis over ondernemen en er is een gebrek aan kapitaal." Tot overmaat van ramp heeft het land een kafkaësk belastingsysteem, met regels die tegen elkaar inwerken. Dat is te wijten aan regelgeving die dateert uit de Sovjettijd. Maar in een dictatuur kan elke misstap fataal zijn. "Je kunt in de gevangenis belanden als je iets verkeerd doet." Succesvolle merken wijken in de regel dan ook uit naar het buitenland. Wargaming, het bedrijf achter World of Tanks, is inmiddels op Cyprus gevestigd. Viber werd voor bijna een miljard dollar verkocht aan een Japanse firma.

Cryptogeld Toch, als ze het slim aanpakken, hebben Wit-Russische ondernemers het beste van twee werelden, denkt dronebouwer Vladimir Davidoff. Het Wit-Russische succes is gebaseerd op hoogwaardige technologie die in het Westen vaak te duur geworden is. "Als ik in een land als Nederland was begonnen had ik mijn drone weliswaar eerder op de markt gebracht. Maar met de hoge kosten van materiaal en personeel had ik nooit zo'n compleet nieuwe type voertuig kunnen ontwikkelen." Davidoff wil dus de markt op in Europa maar blijft in Minsk produceren. Bovendien lijkt het erop dat de regering langzaam van strategie verandert. Zo is sinds kort cryptogeld legaal geworden in Wit-Rusland. Dat is een belangrijke stap voor IT-ondernemers. Vladimir Davidoff haalt meer geld binnen met crowdfunding - in ruil voor cryptomunten - dan met klassieke kapitaalverstrekkers, voor wie de drempel naar Wit-Rusland hoog is. Investeringen gaan zo geheel buiten de overheid en zelfs banken om en dat is in een dictatuur een voordeel. Een paar jaar geleden zette president Loekasjenko een High Tech park op, waar enkele duizenden programmeurs werken aan software die wordt geëxporteerd. Analist Hleb Rubenau ziet IT'ers echter liever zelf ondernemen. "Ik moedig hen aan verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. Zo kunnen ze ontsnappen aan het hiërarchische systeem."