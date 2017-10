Vergeefs wachten op hulp in Puerto Rico

De infrastructuur is zwaar beschadigd. Drie weken nadat orkaan Irma een spoor van verwoesting achter zich liet op Puerto Rico, wachten veel van de bijna drieënhalf miljoen inwoners van het Amerikaanse eiland in de Caraïben nog steeds wanhopig op hulp. De hulpverlening kwam aanvankelijk moeilijk op gang. De in New York gevestigde Nederlandse fotograaf René Clement bezocht Puerto Rico en legde de enorme ravage vast die Irma veroorzaakte.

"Het is nog steeds een puinhoop", vertelt hij. "Wat me vooral opviel was dat alle bomen ontbladerd of afgebroken zijn. Hele bossen met bamboestruiken zijn volledig kaalgeslagen. Overal liggen elektriciteitskabels over straat."

Ravage is enorm

De ravage is enorm; volgens persbureau Bloomberg richtte Irma voor ruim een miljard dollar aan schade aan. Nog steeds zitten verreweg de meeste inwoners van Puerto Rico, zo'n 85 procent, zonder elektriciteit, en volgens gouverneur Ricardo Rosselló kan het nog maanden duren voor ieder huishouden weer stroom heeft. Ook de watervoorziening is een groot probleem; toen president Donald Trump het eiland vorige week bezocht, had de helft van de Puerto Ricanen nog steeds geen toegang tot drinkwater. Vooral in ziekenhuizen op het platteland is de situatie kritiek. Vele zijn voor de stroomvoorziening van cruciale medische apparatuur afhankelijk van generatoren, maar brandstof om die draaiend te houden is schaars.

Gouverneur Rosselló liet maandag weten dat gedurende deze week vooruitgang zou worden geboekt in het herstellen van de stroom- en watertoevoer. Veel kleinere gemeenschappen in het zwaar getroffen, bergachtige binnenland van Puerto Rico zullen evenwel langer moeten wachten dan hoofdstad San Juan.

Ik verbleef iedere avond in San Juan, ook daar was geen elektriciteit. Het was er heet en benauwd René Clement

"Ik verbleef iedere avond in San Juan, ook daar was geen elektriciteit. Het was er heet en benauwd", vertelt Clement. "Als ik een dorp buiten San Juan bezocht, was ik vaak de eerste van buiten die daar kwam. Zonder stroom hebben de mensen er geen koeling en kunnen ze niets bewaren."

