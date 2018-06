Verga: 'Als ik hockey heb ik een engeltje en een duiveltje op mijn schouder'

Soms, zegt hockeyer Valentin Verga (28), zou hij wel een ander type speler willen zijn. Dat hij dan, geheel overeenkomstig zijn temperament, als een wervelwind over de velden raast, waarbij hij niemand ontziet.

Maar zo'n speler is hij niet, lacht Verga, zichtbaar ontspannen aan de vooravond van de Champions Trophy, die vandaag in Breda begint. Hij is de man van de finesse. Van de esthetiek. Iemand voor wie het publiek graag naar het stadion komt, omdat er altijd wel iets gebeurt als Verga in het veld staat. "Als ik hockey heb ik een engeltje en een duiveltje op mijn schouder", vertelt Verga op het terras van het spelershotel in Papendrecht. "Dat is hoe ik ben. En voor mij is dat niet lastig, nee. Ik hockey met mijn hart. En waarom? Omdat dit mijn passie is."

Zijn passie werd geboren toen Verga op zijn twaalfde naar Nederland emigreerde vanuit Argentinië, vanmiddag de eerste tegenstander tijdens de Champions Trophy (16.00 uur). In Buenos Aires, waar Verga is geboren en waar hij van zijn zesde tot zijn twaalfde heeft gewoond, ontdekte hij de betekenis van sport. "In Argentinië is sport een religie. Een anker voor de samenleving. Het land ligt in puin, maar als het Argentijnse voetbalelftal het goed doet op het WK, dan is iedereen dat vergeten."

Bijzondere keuze Toen Verga twaalf was, werd de situatie na het uitbreken van de economische crisis in Argentinië te onveilig. Zijn ouders verlieten vrienden en familie om een toekomst op te kunnen bouwen in Nederland. "Ik vind dat nog steeds een hele bijzondere keuze", vertelt Verga, die uitkomt voor hockeyclub Amsterdam. "Je zal maar alles moeten achterlaten voor een betere toekomst voor je kinderen. Dat is niet niks. Ik zie mijn ouders als helden." Het heeft de aanvaller/middenvelder gevormd, zegt hij. Verga moest als kind zien te overleven in een land, een taal en een cultuur die hij niet kende. "Ik heb ervoor moeten knokken", meent hij. "Laatst had ik het erover met mijn vader (Alex Verga, voormalig coach van Almere, red.). In Argentinië waren wij kinderen van Alex Verga, onlangs kwam er iemand naar hem toe met de vraag: 'U bent toch de vader van Valentin Verga?' Dat vind ik mooi. Dan denk ik: dat heb ik maar mooi bereikt." Met het Nederlands elftal speelt Verga de komende week de laatste editie van de Champions Trophy. Wat hij daar hoopt terug te zien? "Het WK (van 28 november t/m 16 december in India, red.) is natuurlijk het belangrijkste doel dit jaar", zegt Verga in zijn trainingsoutfit. "We willen graag wereldkampioen worden. We gaan niet zeggen: we gaan wereldkampioen worden. Die fout hebben we gemaakt voor de Spelen van Rio, waar we vierde werden, maar we gaan het beste WK spelen wat in ons zit. Daar gaan we ons zo goed mogelijk op voorbereiden."

Pijnlijk onderwerp 'Rio' is nog steeds een pijnlijk onderwerp voor Verga. Nee, hij kon - ook bij nader inzien - niet genieten van de gepassioneerde manier waarop Argentinië twee jaar geleden verrassend olympisch goud veroverde. "Man", zucht hij. "Toen we vierde waren geworden, wilde ik echt van de aardbol verdwijnen. Ik was er helemaal klaar mee. Die vierde plaats heeft me echt geraakt als sporter. Het is een litteken in je leven." Eén van de zaken waaraan is gewerkt na 'Rio', is om openlijker met elkaar te communiceren. Als iemand iets niet bevalt, moet dat uitgesproken worden. "Dat gebeurt nu ook. Dat vind ik wel mooi", glundert Verga. Of zijn Argentijnse inborst op dat soort momenten nog wel eens boven komt drijven? Hij lacht. "Ja, natuurlijk." Maar hij doet het met goede bedoelingen. "Het zal mij niet gebeuren dat we een wedstrijd verliezen door een gebrek aan inzet."