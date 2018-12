Verfijnde Modric is de allerbeste

Middenvelder Luka Modric (33), speler van Real Madrid en het nationale elftal van Kroatië, is dit jaar de beste voetballer ter wereld. Bij de verkiezing onder journalisten, sinds 1956 georganiseerd door het voetbalblad France Football, kreeg Modric de voorkeur boven Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé en Lionel Messi.

Lees verder na de advertentie

Voor de keuze van Modric, die eerder al werd uitgeroepen tot beste speler van het WK en in september tot speler van het jaar werd gekozen door wereldvoetbalbond Fifa, valt wel iets te zeggen. De Kroaat won in mei voor de vierde keer in vijf jaar de Champions League met Real Madrid en leidde zijn vaderland naar de finale van het WK, waarin Kroatië verloor van Frankrijk (4-2).

Modric, sinds 2012 in Spaanse dienst, gaf dit jaar blijk van zijn onbetwiste kwaliteiten. Als geen ander voelt hij aan wat een wedstrijd nodig heeft. Misschien kwam dat wel het beste tot uiting in de Champions League-finale tegen Liverpool, waarin Modric zo zuinig, zo verfijnd en zo volwassen speelde, dat het bijna een perfect game was.

Bij Kroatië, waar Modric wordtmringd wordt door beperktere en minder geslepen voetballers, werd er iets anders van hem gevraagd. Op het WK zagen we zijn brede palet aan kwaliteiten voorbijkomen. Modric ging voorop in de strijd, liep gaten dicht voor zijn landgenoten en strooide met verfijnde passes, zoals alleen hij dat kan. En hij bleef doorgaan, wat Modric eigenlijk al doet sinds hij als klein, iel jonge­tje werd afgewezen door Hajduk Split.

Het is voor het eerst sinds 2007, toen de Braziliaan Kaka de prijs won, dat de Gouden Bal niet werd uitgereikt aan Messi of Ronaldo

Trend Het is voor het eerst sinds 2007, toen de Braziliaan Kaka (toen van AC Milan) de prijs won, dat de Gouden Bal niet werd uitgereikt aan Messi (FC Barcelona) of Ronaldo (nu Juventus), die hem elk vijf keer wonnen. “Die twee waren de laatste tien jaar van een uitzonderlijk hoog niveau”, zei Modric na de prijsuitreiking. “Er waren in het verleden al andere spelers die de Gouden Bal hadden kunnen winnen – Xavi, Iniesta of Sneijder – maar dat gebeurde niet. Misschien wilden de mensen nu een keer iets anders. Dit is een overwinning voor het voetbal. Ik ben blij dat ik de winnaar ben, maar deze prijs is voor iedereen die ’m ook had verdiend.” Modric voelde aan dat zijn uitverkiezing een trend breekt. Zoals ook Pascal Ferré, hoofdredacteur van France Football, zich geroepen voelde te reageren op de keuze voor de kleine middenvelder. “In een tijd dat de voetbaljournalistiek wordt beheerst door statistieken, is het voor de romantici wel fijn dat Modric de Gouden Bal kan winnen.” Qua statistieken viel er veel te zeggen voor Messi, het natuurtalent. De Argentijn scoorde dit jaar al zestig keer in zeventig wedstrijden en gaf ook nog eens 24 assists: verreweg het meeste van alle spelers. Maar Messi werd, wellicht vanwege een ondermaats WK, slechts vijfde bij de verkiezing. Een plaatsje achter wereldkampioen Mbappé (19), die de Kopa Trophy voor het beste talent won. De eerste Gouden Bal voor vrouwen ging naar de Noorse Ada ­Hegerberg van Olympique Lyon. Lieke Martens werd elfde.

Lees ook: