Dit zijn de beste tweets over de zonsverduistering

Lincoln Beach in de staat Oregon had de primeur, daar begon de totale zonsverduistering ’s ochtends om 10.15 uur (19.15 uur Nederlandse tijd). Het kersverse bruidspaar in Washington (foto hierboven) was vlak daarop aan de beurt. Het is de eerste eclips in de VS sinds 1979.

Het hemelse spektakel was overal van korte duur, in de staat Illinois hadden ze met bijna 2,5 minuut de langste voorstelling. In Nederland was bij zonsondergang nog net te zien dat de maan een klein hapje uit de zon nam. Een zonsverduistering ontstaat als de (nieuwe) maan tussen de zon en de aarde in staat. Omdat de baan van de maan een beetje schuin staat ten opzichte van de aardbaan, schiet de schaduw van de maan meestal langs de aarde.

Toeval Het is vooral erg toevallig dat het fenomeen bestaat. De zon is veel groter dan de maan, maar doordat de laatste veel dichter bij de ­aarde staat, lijken ze vanaf onze planeet ongeveer even groot en kan de maan de zon afdekken. De maan neemt langzaam afstand van de aarde; over 600 miljoen jaar is ze zo ver dat een totale zonsverduistering onmogelijk is. De laatste keer dat in Nederland een totale zonsverduistering te zien was, was op 3 mei 1715. De eerstvolgende keer is op 7 oktober 2135.

