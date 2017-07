Verdwijnt het middelbare onderwijs in Zeeuws Vlaanderen?

Voor veel jongeren betekent dat een langere reistijd, die kan oplopen tot bijna twee uur: enkele reis. Gemeenten, provinciale staten en werkgevers vrezen dat dit een domino-effect veroorzaakt waardoor uiteindelijk de hele regio leegloopt.

Een gezamenlijk pleidooi aan het adres van demissionair staatssecretaris Sander Dekker voor meer geld om de scholen open te houden leverde vooralsnog niets op. Schandalig, noemde wethouder Cees Liefting van de gemeente Terneuzen dat vorige week op een persconferentie. Hij verweet Den Haag dat het geen oog heeft voor de bijzondere omstandigheden van zijn regio: Zeeuws-Vlaanderen is dunbevolkt, krimpend en heeft een beperkte infrastructuur. Gisteren wilde Liefting niet verder op de kwestie reageren.

Volgens het ministerie hebben de scholen de situatie voor een deel aan zichzelf te wijten. De krimp in dit gebied wordt al jaren voorspeld en het ministerie heeft meermaals aangedrongen op een plan om daarmee om te gaan. Daar zou het ministerie bij hebben willen helpen. “Uiteindelijk is de handschoen door de besturen onvoldoende opgepakt”, aldus een woordvoerder. “Zij pleiten enkel voor meer geld vanuit Den Haag, hoewel er minder leerlingen zijn.”

Over de grens

De school die als eerste in de problemen komt is het Zwin College in Oostburg. De brede scholengemeenschap kampt met forse financiële problemen en is door de onderwijsinspectie onder aangepast financieel toezicht geplaatst. De school verwacht dat ze in 2018 de rekeningen niet meer kan betalen en failliet gaat.

Twee andere middelbare scholen in de regio, De Rede in Terneuzen en Het Reynaertcollege in Hulst, denken binnen respectievelijk drie en vijf jaar de deuren te moeten sluiten. In dat geval zou alleen het Zeldenrust-Steelantcollege in Terneuzen open blijven.

De scholen kampen al jaren met dalende leerlingenaantallen, waardoor ze van het ministerie van onderwijs minder geld krijgen. Het Zwin College heeft komend schooljaar 871 leerlingen en volgens de school zijn er minstens 1.200 nodig om een brede scholengemeenschap financieel gezond te houden.

Volgens de scholen is extra geld van het ministerie de enige manier om overeind te blijven

Dat die aantallen niet gehaald worden komt door de bevolkingskrimp in de regio en door concurrentie van Vlaamse scholen. Die zijn soms dichterbij, beter bereikbaar of een logische keuze als Zeeuwse kinderen ook de basisschool al in België hebben doorlopen. Dat heeft dan weer deels te maken met de goedkopere kinderopvang in het land.

Grofweg zevenhonderd jongeren volgen over de grens voortgezet onderwijs. De drie scholen zijn bang dat dit er alleen maar meer worden nu duidelijk is dat drie middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen binnen afzienbare tijd dicht gaan.