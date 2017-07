Verdriet op Museumplein om brokstukken 'klein Aleppo'

Op ongeveer twintig vierkante meter staan in het klein kapotte huizen tussen betonnen brokstukken, glasscherven en uitgebrande auto's. De eeuwenoude bazaar Al-Madina Souq is te zien, net als Baron Hotel, als oudste hotel van Syrië, een begrip in Aleppo en ver daarbuiten.

Lees verder na de advertentie

Te midden van het puin staan kleine poppetjes: inwoners van Aleppo die al zes jaar doorleven in de door oorlog verwoeste stad. "De details zoals namen van winkels en hotels zijn zo herkenbaar", brengt Ali snikkend uit. "Mooi om te zien dat er nog mensen zijn die aan Aleppo denken."

De hele dag al krijgt kunstenaar Saskia Stolz reacties van voorbijgangers. Gisteren begon ze met de opbouw van de miniatuurstad. Op haar knieën op het grind van het Museumplein bouwt ze met lijm, karton en betonresten de stad na. Twaalf gevluchte Syriërs vertelden haar hun verhaal. Deze zijn in de installatie verwerkt. Met verhalen en details hoopt Stolz grote begrippen als 'oorlog' en 'vluchteling' tastbaar, menselijk en - letterlijk - klein te maken.

Dat straatje daar ben ik de 'scherp­schut­ters­straat' gaan noemen. Bewoners moesten daar rennend voor hun leven boodschappen doen Saskia Stolz

Tekst loopt door onder afbeelding

Kunstenares Saskia Stolz is met de laatste stukken bezig van miniatuurstad 'Living Aleppo' op het Museumplein © Maartje Geels

"Dit is het huis van Jawdat (23)", wijst ze. "Hij had mooie herinneringen aan de gastenkamer van zijn ouderlijk huis. De deur stond altijd open. Voor het eten moest Jawdat van zijn moeder altijd kijken of er iemand in de gastenkamer was, zodat die aan tafel kwam", zegt Stolz.

Ze wijst verderop. "Dat straatje daar ben ik de 'scherpschuttersstraat' gaan noemen. Bewoners moesten daar rennend voor hun leven boodschappen doen."

Living Aleppo opent vandaag om 13 uur op het Museumplein met Syrische muziek en hapjes. De tentoonstelling is nog te zien tot aanstaande zaterdag. Iedere dag om 13 uur zal één van de Syriërs die meewerkte aan het project op locatie zijn verhaal vertellen.

Miniatuurstad 'Living Aleppo' op het Museumplein © Maartje Geels

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.