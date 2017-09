Verdient de oude eigenaar bij een doorstart wel een nieuwe kans?

Opnieuw ging deze week het moederbedrijf van de kledingwinkels van McGregor, Gaastra en Adam Brandstore failliet. Na het eerdere faillissement van de McGregor Fashion Group gingen de eigenaren zomer 2016 onder de naam Doniger Fashion Group verder. Vijf vragen over de doorstart van een failliet bedrijf onder dezelfde eigenaren

Ja, dat gebeurt geregeld, zegt advocaat Rinke Dulack. "De voormalige eigenaar weet hoe het bedrijf in elkaar zit. Hij kan dus ook een goede inschatting maken of het bedrijf nog succesvol kan worden." Volgens advocaat Jos Borsboom zie je het vooral bij mkb-bedrijven. "De eigenaar kent de zwaktes en de sterktes van zijn bedrijf als geen ander. Daarom heeft hij altijd een voorsprong op andere kopers."

Om hen hiertoe de gelegenheid te geven, maakt de curator een 'bidbook', vertelt Dulack. "Dat is een kleine notitie met daarin onder andere de jaarrekeningen en de lijst van alle personeelsleden. Het geeft een beeld van wat er nu precies te koop staat." Er moet wel een geheimhoudingsverklaring worden getekend. "Daardoor haakt een deel van de geïnteresseerden al af en blijven de serieuze partijen over."

Verdient een voormalig eigenaar nog wel een tweede kans? Hij heeft zijn bedrijf failliet laten gaan.

Advocaat Benne van Leeuwen: "Als hij het faillissement moedwillig heeft veroorzaakt of hij heeft de wettelijke regels net iets te breed uitgelegd, dan zie ik liever niet dat hij een doorstart maakt. De kans is dan namelijk ook buitengewoon gering dat hij daarin succesvol is."