Verdachten zaak Simons klagen over willekeur bij justitie, OM eist werkstraf

Simons gaf zelf een emotionele slachtofferverklaring, waarin ze aandacht vroeg voor de morele verantwoordelijkheid die Nederlanders in het debat met elkaar zouden moeten voelen. "Ik ben mens. Maar ook moeder en dochter en ik heb een partner". Waar is het respect gebleven, en het gevoel voor haar naasten, vroeg zij zich af.

"Ik krijg wel eens het verwijt dat ik mensen de maat wil nemen", zei ze verder. "Ik zag dat als kritiek, en heb daarover nagedacht. Ik kom tot de conclusie dat ik dat inderdaad wil. En dat zouden we allemaal moeten willen: laten we weer ons moreel kompas gebruiken en elkaar aanspreken. Dat voorkomt de uitwassen die hier nu worden behandeld ."

Boos

De verdachten in de zaak voelen zich de kop van jut, bleek bij de start van het proces."Het was een reactie omdat ik boos was", zei de 24-jarige Jason D. uit Maasdam, "niet omdat ik de intentie had om iemand iets aan te doen". In de discussie rond Zwarte Piet had hij op Facebook over Simons geschreven dat zij 'met Peter R., Prem en die nicht Quincy' aan de galg moest worden gehangen.

Ook verdachte Wouter van der S. (33) wilde 'niemand beledigen of bang maken'. "Ik keurde af hoe de hele discussie rond Zwarte Piet ging. Dan zeg je wel eens dingen. Wat ik heb gedaan, is niet goed. Maar het is niet wie ik ben." Bouke van der K. (42) uit Rotterdam zei: "Ik zit hier omdat ik iemand hielp die zwart is. Hij is al mijn leven lang mijn vriend en van alle kinderen: Zwarte Piet."

Ik zit hier omdat ik iemand hielp die zwart is. Hij is al mijn leven lang mijn vriend en van alle kinderen: Zwarte Piet Bouke van der K.

De vier verdachten die woensdagochtend voorkwamen, klaagden over willekeur bij justitie. Volgens hun advocaten heeft het Openbaar Ministerie (OM) zich schuldig gemaakt aan 'cherry picking' en heeft het op onduidelijke gronden een selectie gemaakt van de gevallen waarin tot vervolging is overgegaan. De rechtbank verwierp echter hun eis om het OM niet-ontvankelijk te verklaren in de zaak.

Tot en met donderdag staan 22 verdachten terecht. Zij moeten zich verweren zich tegen de beschuldiging dat zij zich op internet schuldig hebben gemaakt aan opruiing, bedreiging, discriminatie en belediging.

