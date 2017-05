Verdachten van 'roof van de eeuw' willen graag naar huis

Twaalf jaar na dato is het geen vrolijk clubje. De mannen die vast zitten willen “graag naar huis”. Als bewezen wordt dat ze de roof daadwerkelijk hebben uitgevoerd dan lijken ze er niet erg gelukkig op te zijn geworden.

Donderdag horen de verdachten of zij behandeling van hun zaak thuis mogen afwachten of zelfs vrijgelaten moeten worden, zoals hun advocaten verzoeken. Het Openbaar Ministerie is tegen opheffen of schorsen van de voorlopige hechtenis. Er zijn in de ogen van het OM voldoende argumenten om de vijf vast te houden. En daarbij, de roof heeft destijds de rechtsorde geschokt en de veiligheid van Schiphol in discussie gebracht. In 2005 werd met grote verwondering gekeken naar een overval op een vrachtvliegtuig van Tulip Air waarbij zware wapens werden gebruikt en met een KLM-busje over de luchthaven werd gereden. Het is in de ogen van het OM geen goede zaak om het vijftal nu drie maanden na hun aanhouding begin dit jaar al weer vrij rond te laten lopen.

De zaak van de diamantroof leek lange tijd de map met onopgeloste dossiers in te glijden. Direct na de actie bij het vrachtvliegtuig op Schiphol leek de zaak zich voor de politie en justitie gunstig te ontwikkelen. De politie had een paar verdachten op het oog. Het onderzoek liep echter vast.

Gunstig lot Drie jaar terug is het lot de politie en Openbaar Ministerie gunstig. Uit een ander onderzoek duikt plotseling een gesprek op waarin wordt verhaald over de roof op Schiphol. Het verhaal past, zonder dat personen met naam en toenaam worden vermeld, bij de gebeurtenissen van 2005. Er worden vervolgens undercoveragenten ingezet. Verdachte Ramazan N (42) werd geruime omringd door de agenten. Tevens werden gesprekken opgenomen. Op die manier kwamen uiteindelijk zeven verdachten in beeld, vijf daarvan zitten nu in de verdachtenbank. Woensdag doken de advocaten van de vijf vooral op de inzet van de undercoveragenten. De wijze waarop die te werk gingen, was oncontroleerbaar. Uit wat ze aan feiten boven water brachten, moet stevig worden getwijfeld, aldus de advocaten. Dat verdachten elkaar tegenkwamen, bijvoorbeeld in de Amsterdamse Zeilstraat, was omdat verdachte August B. (55) met de bijnaam De Lange naar de bouwmarkt moest, en niet omdat hij wilde horen hoe het zat met de achterstallige betalingen. Inez Weski, de advocaat van De Lange noemt de inzet van undercoveragenten “psychologische oorlogsvoering.” Wat de rechter van het verzamelde bewijs vindt zal eind dit jaar duidelijk worden. Het strafdossier is nog niet voldoende gevuld.

