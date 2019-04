Verdachten van dood Noord-Ierse journaliste weer op vrije voeten

De twee mannen van 18 en 19 jaar werden opgepakt volgens de antiterrorismewetgeving en ondervraagd in Belfast. Bij hun vrijlating lanceerde de politie een nieuwe oproep tot getuigen. ‘Ik weet dat er mensen zijn die weten wat er gebeurd is, maar die bang zijn om zich kenbaar te maken. Maar als u informatie heeft, ook al is het niet veel, gelieve contact op te nemen met de politie’, zei commissaris Jason Murphy in een persbericht.

De spanningen zijn toegenomen in de aanloop naar Pasen. Dan herdenken republikeinen de Paasopstand van 1916 tegen de Britse heerschappij in Ierland. Volgens de PSNI werd McKee (29) gedood toen een man het vuur opende op de politie toen die een huiszoeking hield in de katholieke wijk Creggan in Londonderry. Er werden ook een vijftigtal molotov-cocktails gegooid naar de ordediensten.

Zaterdag nog zei Murphy dat hij vermoedde dat de ‘verantwoordelijken’ van de dood van de jonge journaliste leden zijn van de Real Irish Republican Army (Echte Ierse Republikeinse Leger), een dissidente groep van de IRA, die ijvert voor een hereniging van Ierland, en daarbij geweld niet uit de weg gaat.

