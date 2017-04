Verdachten Passageproces krijgen het laatste woord

Het Passageproces, het grootste liquidatieproces in de Nederlandse geschiedenis gaat over zeven moorden en een nog grotere hoeveelheid moordplannen. Opdrachtgevers, moordmakelaars en huurmoordenaars, allemaal staan ze voor de rechter. Eén verdachte ontbreekt: Willem Holleeder. Hij wordt in een apart proces vervolgd.

Dat de hele keten van opdrachtgevers tot uitvoerders nu in hoger beroep voor het gerechtshof staat, is voornamelijk te danken aan de verklaringen van de kroongetuigen Peter la S. en Fred R. Beide mannen zijn niet naar het Openbaar Ministerie gegaan omdat ze wroeging hadden, maar om in ruil voor hun verklaringen strafvermindering te krijgen. Peter la S. legde in 2006 vijftien zogeheten kluisverklaringen af, een jaar later volgde Fred R. zijn voorbeeld. Hij legde uiteindelijk na lang onderhandelen in 2013 twintig kluisverklaringen af. Beide kroongetuigen kregen voor hun medewerker een nieuwe identiteit, en een zak geld. Niemand weet hoe ze er tegenwoordig uit zien.

Freek S. werd veroordeeld tot zes jaar cel. "Ik heb mijn straf al uitgezeten", zegt Freek S. "Ik heb nu een baan, als lasser. En ik wil een toegewijde vader zijn, en de kinderen in Vinkeveen laten kennismaken met het plezier van de sportvisserij." Sjaak B., tegen wie 3 jaar en 9 maanden is geëist voor wapenbezit, was niet in de gelegenheid te spreken. Hij is herstellende van een operatie, na een schot door zijn keel.

Nan Paul de B. kreeg van de rechter tien jaar gevangenisstraf. Voor de rechter zegt hij nog altijd onschuldig te zijn: "Ik ben niet opgevoed om te liegen. Ik word ten onrechte van moord beschuldigd. Mijn leven is sinds dit proces is begonnen in een ware hel veranderd. Ik leef als een kluizenaar en heb het geestelijk en lichamelijk zwaar te verduren."

Ook tegen Dino S. werd in november levenslang geëist. Volgens justitie is hij de oprichter en leidinggevende van een criminele organisatie die zich toelegde op het voorbereiden en plegen van moorden. Hij spreekt later vandaag nog.

Mohamed 'Moppie' R., die vijf moorden zou hebben gepleegd, vertelde te rekenen op vrijspraak. "Alles wat ik heb verklaard wordt leugenachtig genoemd. Er is veel gezegd dat niet klopt. Het is moeilijk je te verdedigen tegen leugens."

Justitie eiste in november vorig jaar tegen huurmoordenaars Jesse R., Mohammed R. en Siegfried S. een levenslange gevangenisstraf. Die laatste, die verdacht wordt van twee moorden, zei donderdag in zijn laatste woord "veel duistere mensen" te kennen. "Ik word constant door iedereen veroordeeld. Deze zaak blijft me maar achtervolgen. Ach, ik laat deze oude hersens maar rusten..."

Donderdag wenste R. de nabestaanden veel kracht bij de verdere verwerking van het leed dat is aangericht. "Ik zal mijn familie nooit meer zien. Door dit laatste woord weten ze dat ik leef." La S. zei dat hij dertig jaar actief is geweest in het criminele circuit, maar er nu afscheid van neemt. "Ik heb de verantwoordelijkheid genomen voor mijn daden en zo voorkomen dat andere liquidaties plaatsvonden."

1993

Vijf van de liquidaties vonden plaats in 1993. In de nacht van 31 maart op 1 april werden Hadziselimovic en Ilic neergeschoten bij de Ouderkerkplas. Een kleine maand later, op 19 april werd Tonnie van Maurik geliquideerd voor het toenmalige Altea Hotel in Amsterdam. In Antwerpen, in de nacht van 8 op 9 mei 1993 werden Heni Shamel en Anne de Witte vermoord. Jesse R. en Mohamed R. zijn bij deze vijf moorden betrokken, net als de later overleden Raymond V.

De twee andere moorden werden later gepleegd. Zo werd Kees Houtman op 2 november 2005 in zijn auto voor zijn huis in Amsterdam-Osdorp van dichtbij neergeschoten. De liquidatie van Thomas van der Bijl vond plaats in de vroege ochtend van 20 april 2006. Hij werd doodgeschoten in zijn café De Hallen in Amsterdam, nadat eerdere moordpogingen waren mislukt. De twee mannen die op 20 april de trekker overhaalden, Dwight S. en Remy H., zijn al eerder veroordeeld voor de moord op Thomas van de Bijl.

Tien jaar na de eerste aanhouding hoopt het hof in juni van dit jaar met een uitspraak te komen.