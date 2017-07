Verdachten MH17 worden in Nederland berecht

Het kabinet liet eerder al weten er rekening mee te houden dat de daders uiteindelijk in Nederland berecht zouden worden. Een eerder voorstel om hiervoor een speciaal VN-tribunaal op te richten, werd geblokkeerd door Rusland.

Daarna waren er nog twee scenario's mogelijk: of er zou een internationaal tribunaal worden opgericht of er zou een nationale vervolging plaatsvinden in een van die landen die samenwerken in het onderzoek. In het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp werkt Nederland in het Joint Investigation Team (JIT) samen met Maleisië, Oekraïne, Australië en België.

De andere landen waren een minder waarschijnlijke keuze waar het om vervolging gaat: Australië veroordeelt niet bij verstek, Oekraïne wordt niet altijd als neutraal gezien en Maleisië kent de doodstraf.

Nu de keuze is gevallen op Nederland, betekent dat alleen niet dat de verdachten op korte termijn voor een Nederlandse rechter zullen staan. Het onderzoek is nog steeds in volle gang en zo ook de zoektocht naar de daders. Er is wel een groep betrokkenen in beeld, maar er zijn nog geen mensen daadwerkelijk in staat van beschuldiging gesteld. Ook is het nog maar de vraag of Rusland de verdachten zal uitleveren.

Russische raket Bovendien kunnen op deze manier alleen mensen worden vervolgd voor het doden van de Nederlandse passagiers aan boord van MH17. Voormalig minister van justitie en veiligheid Ard van der Steur waarschuwde vorig jaar oktober al dat er een juridische constructie zou moeten komen waarbij Oekraïne een deel van zijn rechtsmacht overdraagt, mocht het tot een vervolging in Nederland komen. De eerste resultaten van het onderzoek naar de crash van MH17 werden vorig jaar door het JIT gepresenteerd. Hieruit bleek dat de Buk-raket waarmee de Boeing 777 van Malaysia Airlines boven Oost-Oekraïne werd neergehaald uit Rusland kwam. De raket werd afgevuurd in gebied dat in handen was van pro-Russische rebellen. De lanceerinstallatie is daarna weer teruggebracht naar Rusland. Moskou wees de conclusies van het onderzoek van de hand en noemde ze vooringenomen en politiek gemotiveerd. Kort na het rapport van JIT bracht Rusland radarbeelden naar buiten die zouden aantonen dat er vanuit het gebied waar Russische separatisten actief zijn geen Buk is afgevuurd. Het OM in Nederland verwierp die bevindingen. Lees ook: Het MH17-bewijs ligt er, maar berechting is nog ver weg.

