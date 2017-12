Verdachte van vernieling Joods restaurant moet psychisch onderzocht worden

De 29-jarige asielzoeker die begin deze maand de ruiten insloeg van een Israëlisch restaurant is voorwaardelijk vrij. Dat besloot de rechtbank van Amsterdam gisteren, die het noodzakelijk vindt om éérst een rapport over zijn psychische gesteldheid te krijgen voor ze inhoudelijk op de zaak ingaat.

De reclassering schetst verdachte Saleh A. als iemand met paranoïde en obsessieve gedachten. Daarnaast kwam er een zorgelijk beeld van hem naar voren tijdens de zitting, aldus de rechter. Naar verwachting duurt het drie maanden voordat de zaak wordt hervat.

A. zou eigenlijk voor de politierechter verschijnen, maar vond gisteren een meervoudige kamer van drie rechters tegenover zich. Vanwege de ingewikkelde aard van de zaak, legde de voorzitter bij aanvang uit.

Verdachte Saleh A. sprak zichzelf soms tegen en wilde niet verklappen wat zijn volgende stap zou zijn.

De in Damascus geboren A. – gemillimeterd kapsel, legerjas - sprak zichzelf soms tegen in de rechtszaal. Dan weer zweerde hij op de Koran dat hij zoiets nooit meer zal doen, dan weer gaf hij toe een “vulkaan te zijn die op uitbarsten stond”. De rechter wees verdachte A. vervolgens op een eerdere opmerking, namelijk dat de daad bij het restaurant slechts ‘een eerste stap’ was. Wat wordt de tweede stap, wilde de rechter weten. “Vertel ik later”, liet A. via zijn tolk weten. De rechter zei wel benieuwd te zijn, maar A. vervolgde dat “niemand dat hoeft te weten”.

Mede op basis hiervan moeten zowel een psycholoog als een psychiater hem de komende maanden onderzoeken.