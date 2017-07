Verdachte van 'kofferbakmoord' zit weer vast

Het is de tweede keer dat de man voor deze moord vast komt te zitten. Hij werd al in 2007 opgepakt en zat vervolgens tot juni 2008 vast in verband met de moord op de vrouw uit Oostvoorne. Justitie moest hem destijds wegens gebrek aan bewijs vrijlaten. De man bleef voor het Openbaar Ministerie echter verdachte.

Wat nu de doorslag heeft gegeven hem weer van de straat te halen, is niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie houdt het op nieuw bewijs op basis van technisch en tactisch onderzoek.

De moord op Caroline van Toledo heeft al geruime tijd weer de aandacht. Begin dit jaar zette justitie de zaak op de zogeheten Cold Case-kalender, die in een groot aantal gevangenissen is verspreid in de hoop verklaringen uit het criminele circuit te krijgen. Er is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die de zaak tot een oplossing brengt. Deze zaak is de week van 8 mei op de Cold Case-kalender.

Kofferbak

Caroline van Toledo werd op zaterdagochtend 3 september gevonden in het recreatiegebied Kruininger Gors in Oostvoorne. Haar lichaam lag in de kofferbak van haar uitgebrande auto. De vrouw woonde in een bungalow naast het huis van haar ouders in Oostvoorne. Volgens de beschrijving van de politie was Van Toledo een vrouw die zich het liefst omringde met haar familie, twee paarden en een hond.

Op vrijdag 2 september ging ze paardrijden en bij thuiskomst heeft ze nog de hond uitgelaten. Die nacht, na vijf uur, stond haar auto plots voor het huis en niet ernaast en brandde er licht in de woning. Een half uur later stond het huis aan de Molendijk in brand. Haar auto was toen weg en werd om half zeven in de ochtend teruggevonden in het recreatiepark. De Opel Astra stond op het fietspad bij de Heindijk achter het monument De Kogeloven. Voor de moord op de apothekersassistente zijn meer verdachten in beeld geweest, maar die moest het OM ook steeds wegens gebrek aan bewijs laten lopen.