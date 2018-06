Verdachte van dodelijke aanrijding nabij Pinkpop meldt zichzelf

Dat maakten burgemeester Raymond Vlecken van Landgraaf en de politie vandaag bekend op een persconferentie, die live werd uitgezonden door de lokale televisiezender L1.

Om vier uur vanochtend reed een wit busje een groep voetgangers aan, nabij een camping waar veel Pinkpopbezoekers logeerden. Een van hen kwam om het leven, drie slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Alle vier zijn jong en afkomstig uit de buurt. Burgemeester Vlecken sprak van een 'mooi feest dat is uitgelopen op een drama'. Net als een geëmotioneerde Pinkpopdirecteur Jan Smeets sprak hij zijn medeleven uit met de families van de slachtoffers, die al zijn geïnformeerd.

Opzet?

De bestuurder, een 34-jarige Heerlenaar, meldde zich vanochtend vanuit Amsterdam telefonisch bij de politie. Hij is aangehouden. Hoe de aanrijding precies is verlopen en of het een ongeluk is of dat er een ander motief in het spel is, is nog niet bekendgemaakt. Justitie onderzoekt alle mogelijkheden, ook die van opzet of een aanslag. Sommige festivalbezoekers klaagden dit weekeinde over krappe parkeermogelijkheden. Het witte busje werd vanochtend door de politie gevonden.

Doorrijden na een aanrijding is een misdrijf. Ook als men niet de veroorzaker van het ongeluk is, kan het een gevangenisstraf opleveren. Zo kreeg begin dit jaar een automobilist een werkstraf van 120 uur en mocht hij twee jaar geen autorijden nadat hij was doorgereden na een botsing met een 13-jarige fietser, een botsing die niet zijn schuld was.

Wie zich binnen twaalf uur vrijwillig meldt bij de politie, wordt niet als 'doorrijder' veroordeeld. Veel verdachten die doorrijden na een ongeluk, worden niet gevonden.