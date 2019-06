Verdachte van aanslagen op moslims Christchurch ontkent schuld

Tarrant was zelf niet aanwezig in de rechtszaal van Christchurch. Er was een videoverbinding met hem, terwijl hij in een kleine ruimte zat in de zwaar bewaakte gevangenis van Auckland waar hij vastzit. Hij meesmuilde toen advocaat Shane Tait namens hem zijn onschuld pleitte. Verder toonde hij gedurende de zitting weinig emotie. Toen rechter Cameron Mander hem vroeg of hij kon zien en horen wat er in de rechtszaal gebeurde, knikte hij slechts.

Lees verder na de advertentie

In de rechtszaal in Christchurch zaten tachtig overlevenden van de aanslagen op 15 maart, in een aanpalende ruimte keken nog eens zestig betrokkenen op tv-schermen naar de zitting. Bij het uitspreken van de niet-schuldig verklaring door Tait braken bij sommigen hevige emoties los.

Rechter Mander zei tijdens de zitting dat de noodzakelijke psychische onderzoeken zijn afgerond en dat er geen redenen zijn waarom Tarrant niet terecht zou kunnen staan. Het proces begint op 4 mei volgend jaar, zo zei hij. Dat zal zes weken in beslag nemen. Op 15 augustus volgt een nieuwe hoorzitting.

Bij de aanslagen op 15 maart vielen tijdens het vrijdaggebed 42 doden in de Al Noor moskee en zeven in de Linwood moskee van Christchurch toen Tarrant het vuur opende op de biddende moslims. Later overleden nog twee gewonden aan hun verwondingen. Tarrant filmde een groot deel van zijn daad en streamde dat live via Facebook.