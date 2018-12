Verdachte van aanslag in Straatsburg gedood

Dinsdagavond riep hij in Straatsburg ‘Allahu Akbar’, waarna hij het vuur opende op bezoekers van een kerstmarkt. Vijf personen verkeren nog in kritieke toestand, acht anderen zijn ook gewond.

Gevreesd werd al dat de verdachte uit was op een gewelddadige finale van zijn vlucht

De verdachte raakte direct na de aanslag bij een vuurgevecht met de politie gewond aan een arm, maar wist te ontsnappen en liet zich door een taxi afzetten in de wijk Neudorf, die hij goed kent, omdat hij er opgroeide. Daar raakte de politie zijn spoor kwijt. De afgelopen twee dagen kamden de Fransen met meer dan zevenhonderd manschappen het gebied uit.

De ouders en broers van de verdachte werden gearresteerd en, gistermiddag, een goede vriend, met wie hij een cel had gedeeld. De verdachte had een verleden als draaideurcrimineel, en was langzaam richting het islamisme afgedreven.

Gevreesd werd al dat hij uit was op een gewelddadige finale van zijn vlucht. Die finale ontvouwde zich gisteravond, toen drie politieagenten een man zagen lopen die op hem leek. Die bevestigde het vermoeden door onmiddellijk het vuur te openen, waarop de politieagenten terugschoten. De verdachte, die zich al die tijd had schuilgehouden in Neudorf, raakte dodelijk gewond, de politieagenten bleven ongedeerd.

De kerstmarkt van Straatsburg gaat vrijdag weer open, zo was al eerder besloten. Met extra beveiliging, maar, zo verklaarde minister van binnenlandse zaken Christophe Castaner, “we mogen niet toegeven aan de angst.”

Kaarsen op de plek van de aanslag in Straatsburg. Er vielen drie doden. © AFP

