Verdachte van aanslag in Amsterdam hield er rekening mee dat hij zou sterven

S. stak vrijdag twee Amerikanen neer in Amsterdam, volgens zijn advocaat omdat hij zich beledigd voelde door de cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed die PVV-leider Geert Wilders aankondigde, en door een video met cartoons die Wilders enige tijd geleden online zette.

De Afghaan lijkt niet te hebben geweten dat Wilders de cartoonwedstrijd de dag voor zijn actie al had afgeblazen. “Nadat hij door de rechter-commissaris met de beschuldiging was geconfronteerd heeft hij de vraag gesteld waarom de heer Wilders in Nederland de toestemming en de mogelijkheid had gekregen om de profeet te beledigen. Kennelijk ligt hier het motief voor zijn handelen, dat gericht lijkt te zijn geweest tegen twee willekeurige bezoekers van Amsterdam CS”, aldus de advocaat.

S. heeft volgens Van der Woude gezegd dat hij ongeveer drie jaar geleden in Duitsland asiel heeft aangevraagd. “Hij gaat daar naar school en spreekt redelijk goed Duits. In Duitsland heeft hij zich nooit schuldig gemaakt aan enig strafbaar feit en is hij niet bij de politie bekend. Hij is moslim en bezoekt de moskee regelmatig. Hij heeft verklaard dat zijn ouders overleden zijn en dat voor hem vier dingen belangrijk zijn: Allah, de islam, de Koran en de profeet Mohammed.”

De twee Amerikanen die S. neerstak hebben in een verklaring de politie, omstanders en een stationsmedewerkers bedankt voor hun hulp tijdens het incident.