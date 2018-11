Verdachte opgepakt na schietpartij bij Amsterdamse school

Volgens de politie was een ruzie op straat vermoedelijk de aanleiding voor het incident, even na 14.30 uur op de Nobelweg vlak bij het Pieter Nieuwland College, een school voor havo en vwo. Wat er precies gebeurde is onduidelijk, sommige leerlingen verklaarden dat ze schoten hoorden terwijl anderen dat niet hadden opgemerkt.

De school zelf wil niet reageren. Gealarmeerde agenten wisten de verdachte met het vuurwapen op het schoolplein aan te houden. Of er daadwerkelijk geschoten is en hoe vaak, wilde de politie vanmiddag nog niet zeggen. Ze is op zoek naar getuigen van het incident.

De voorkant van de school werd afgezet. Niemand is gewond geraakt. Het is niet bekend of er leerlingen van de school bij de ruzie zijn betrokken. Medeleerlingen verklaarden de mogelijke schutter niet te kennen als leerling. De drie anderen die zich weigerden te identificeren zouden wel leerlingen geweest zijn.

Amsterdammers worden de laatste tijd regelmatig opgeschrikt door schietpartijen op straat. Vaak gaat het om een ruzie in het criminele circuit. Een schietincident in de buurt van een school gebeurt weleens vaker in Nederland, maar dat er geschoten wordt op school komt bijna niet voor.