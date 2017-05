Verdachte Laura H. praat, maar de witte vlekken blijven

De smeekbede van de van terrorisme verdachte Laura H. (21), moeder van twee jonge kinderen, krijgt binnen anderhalf uur een antwoord. De rechtbank Rotterdam oordeelt dat de ernstige bezwaren tegen haar er nog altijd zijn. H. blijft zitten in de cel in Vught waar ze nu zit.

In de rechtszaal was vandaag geen ruimte voor therapeutische gesprekken. De rechter wilde vooral feiten horen en leek niet veel op te hebben met de emotionele kanten van de zaak. Laura, die met haar man en de twee kinderen van september 2015 tot juli vorig jaar in IS-gebied heeft gezeten, lijkt de wanhoop nabij. Ze zit nog altijd in een kast zodat niemand ziet hoe ze er nu uitziet.

Er is vrees voor haar veiligheid , maar van welke zijde de bedreigingen komen? Wie zal het zeggen. Tot op heden zijn er alleen de gissingen van haar advocaat Michiel Pestman. Die wijst naar de kringen van terroristen die zij vorig jaar na een merkwaardige vlucht uit Irak heeft verlaten.

"Slechte dagen"

De vrees laat zich ook construeren. Waarover heeft Laura tot op heden niets willen of durven zeggen? De mensen die zij dagelijks in het kalifaat tegenkwam, die andere Nederlandse vrouwen en mannen die zich bij de strijd in de regio hebben aangesloten. In zijn 'slechtste dagen' heeft vader H., die vandaag in de getuigenbank zat, het idee dat de behandeling die zijn dochter nu krijgt is ingegeven door een grote behoefte aan meer informatie.

“Ik heb het idee af en toe met een vijfkoppig monster te maken te hebben", oordeelt hij over onder meer het Openbaar Ministerie. Dat wil onder andere weten wat Laura en haar man Ibrahim in het kalifaat deden en vooral hoe het echtpaar met hun kinderen het kalifaat kon ontvluchten.

Het is wellicht te verklaren dat Laura inzag een verkeerde beslissing te hebben genomen om te vertrekken, maar dat zegt niets over de aftocht van Ibrahim. Was het de bedoeling dat het tweetal naar Nederland terugging met een plan? Een terreurplan dan wel te verstaan. Het OM houdt nog altijd rekening met een dergelijk scenario.