Verdachte in zaak-Verstappen werkt mee en komt snel naar Nederland

Het was de eerste prioriteit om B. vanuit Spanje naar Nederland te krijgen. Dat zei de Maastrichtse hoofdofficier van justitie Jan Eland vanochtend in een korte verklaring over de aanhouding van B., gisteren in Spanje.

De 55-jarige Limburger werd daar door een getuige herkend als degene die is afgebeeld op de opsporingsfoto’s, die vanaf vorige week woensdag de wereld over gaan. De getuige zei dat hij B. in juli nog had gesproken en zeker wist dat het om de verdachte ging.

B. bevond zich op dat moment in een verlaten huis op een heuvel in de buurt van Castellterçol, op zo'n 50 kilometer ten noorden van Barcelona, meldt de Spaanse politie, die op Twitter een kort filmpje plaatste van de arrestatie.

Vermoedelijk heeft hij sinds zijn verdwijning in februari door Europa gereisd en verbleef hij in verlaten woningen.

Onder de eigendommen van B. trof de Spaanse politie veel gereedschap waarmee hij in de wildernis kon overleven, zoals visgerei, een boek over eetbare planten, gedroogd voedsel, laarzen en bergkleding en allerlei soorten batterijen. Hij heeft mogelijk ook gewerkt in ruil voor voedsel.

Het plaatsje Castellterçol waar Jos B., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, zondag gearresteerd is. © ANP

Uitlevering Vorige week woensdag maakte de Limburgse politie bekend dat eerder dit jaar een ‘honderd procent’ match is gevonden tussen DNA van B. en een spoor dat in 1998 is aangetroffen op het levenloze lichaam van de 11-jarige, die tijdens een vakantiekamp was verdwenen. B. is vanochtend verhoord door een Spaanse onderzoeksrechter over onder meer zijn uitlevering aan Nederland. Dat heeft een woordvoerder van de Catalaanse rechtbank in de plaat Granollers laten weten. Hij bleek mee te werken aan de vereenvoudigde versie van een overdracht. Binnen de Europese Unie is geregeld dat personen via een relatief eenvoudige procedure kunnen worden overgedragen tussen lidstaten. Als B. beroep had aangetekend, zou het nog maanden geduurd kunnen hebben. De Maastrichtse hoofdofficier van justitie Jan Eland gaf vanochtend een korte verklaring. © ANP

Antwoorden Bij de aanhouding gisteren in de buurt van Barcelona was het Nederlandse 'fugitive active search team’, kortweg Fast, betrokken. Dat werkte volgens een politiewoordvoerder samen met de Spaanse politie. Ook de politie wil de verdachte zo snel mogelijk in Nederland hebben om hem te kunnen verhoren. “Zodat ook voor de familie eindelijk een antwoord kan komen op de vraag die al twintig jaar leeft: wat is er gebeurd in de laatste uren van het leven van Nicky Verstappen?” Formeel wordt B. verdacht van 'mogelijke betrokkenheid bij de dood' van de 11-jarige Limburgse jongen. Diens moeder reageerde tegenover de NOS 'opgelucht' over de aanhouding. "Het is ook dubbel. We hopen heel erg dat hij ons gaat vertellen wat er is gebeurd, zodat we antwoorden hebben. Tegelijkertijd ben je ook bang over wat je gaat horen."

