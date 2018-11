Verdachte in zaak Milica van Doorn ontkent verkrachting en doodslag: ‘Ik had een relatie met haar’

Bij de opening van zijn proces vanochtend in de rechtbanklocatie op Schiphol, herriep Hüseyin A. zijn eerdere verklaring waarin hij stelde dat hij de 19-jarige alleen was tegengekomen. Uit schaamte zou de destijds pasgetrouwde man 26 jaar gezwegen hebben over de werkelijke toedracht. In het bijzijn van de nabestaanden verklaarde hij dat hij de Zaanse vrouw ontmoette in een snackbar en ‘een paar maanden lang’ een seksuele relatie met haar had.

Lees verder na de advertentie

Hij ontkent daarmee dat hij haar heeft verkracht en vervolgens om het leven gebracht om die verkrachting te verhullen. Het Openbaar Ministerie wil hem veroordeeld zien voor die ‘gekwalificeerde doodslag’, die met 30 jaar een maximumstraf kent die twee keer zo hoog is bij enkel doodslag. Of hij in de nacht van haar dood ook seks met het slachtoffer heeft gehad, weet A. zich niet meer te herinneren.

Milica van Doorn, toen 19 jaar oud, vertrok in 1992 kort na middernacht van een verjaardagsfeest in Zaandam. Ze kwam niet thuis bij haar ouders en de volgende ochtend werd haar lichaam in een naburige vijver gevonden. Getuigen verklaarden daar ’s nachts een Turks uitziende man te hebben zien fietsen.

DNA-match Vorig jaar hield de politie de verdachte aan nadat DNA-onderzoek onder 125 mannen met Turkse wortels een match opleverde met sporen uit het onderzoek. A. had zelf niet meegedaan aan het onderzoek maar een familielid wel. Het is de eerste keer dat via DNA van een familielid de mogelijke moordenaar is opgepakt. Dat kan sinds 2012. Een eerdere ronde in dit onderzoek in 2008, waarbij het DNA van 69 mannen werd afgenomen, had niets opgeleverd. Ook in een andere zaak, die van de dood van de 12-jarige Nikky Verstappen in 1998, is een verdachte aangehouden op basis van een recente DNA-vondst via onder andere verwantschapsonderzoek. Deze Jos B. moet volgende maand voor de rechtbank in Maastricht verschijnen. Ook hij ontkent.

Lees ook: