Verdachte Gökmen T. is een bekende van de politie

“We weten veel van de achtergrond van de verdachte. Hij is een bekende van Justitie”, zei Rob van Bree, hoofd operatiën van de politie Midden-Nederland maandagavond tijdens een persconferentie. En daar hield Van Bree het bij: “Meer ga ik er op dit moment niet over zeggen”. Ook minister van justitie Grapperhaus wilde ‘in het belang van het onderzoek’ niets over de man kwijt.

Uit rechtbankgegevens blijkt volgens persbureau ANP dat T. verwikkeld is in een strafzaak. Hij wordt verdacht van een verkrachting in de nacht van 10 op 11 juli 2017. Begin deze maand, op 4 maart, was hierover een zogeheten niet-inhoudelijke zitting voor de rechtbank in Utrecht. Daarvoor zou T. in voorarrest hebben gezeten. De advocaat van de verdachte, Mireille Veldman, wilde maandag geen enkel commentaar geven.

Over T.’s mogelijke motief en privé-om­stan­dig­he­den doen veel speculaties de ronde

T. zou ook andere zaken op zijn kerfstok hebben, meldde de NOS, zoals een poging tot doodslag in 2013, een inbraak in een vrachtwagen in 2012 en een winkeldiefstal in 2014. Ook zou hij in dat jaar zijn opgepakt omdat hij dronken achter het stuur zat.

Boeten Over T.’s mogelijke motief en privé-omstandigheden doen veel speculaties de ronde. Zo zou hij mentale problemen hebben en instabiel zijn, maar weinig daarvan is bevestigd te krijgen. “Deze jongen is allesbehalve fris”, vertelde een politiebron aan het AD. In een interview in de Turkse krant Kakar zegt de in Turkije wonende vader van T. dat hij al elf jaar geen contact meer heeft met zijn zoon uit zijn eerste huwelijk. De vader stelt dat zijn zoon ‘ervoor moet boeten als hij de dader is’.

