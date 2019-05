Verdachte doden Brunssummerheide en Den Haag vast

De man wordt ervan verdacht dat hij op 7 mei op de Brunssummerheide bij Heerlen twee personen, een 68-jarige man een een 63-jarige vrouw heeft gedood. Ook wordt hij ervan verdacht dat hij op 4 mei een 56-jarige vrouw heeft gedood in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Eerder woensdag verspreidde de politie een opsporingsbericht en foto van de verdachte.

Lees verder na de advertentie

Hoe de man en de vrouw dinsdag op de Brunssummerheide om het leven zijn gebracht, is nog onduidelijk. Volgens een wandelaar die zijn hond uitliet en beide slachtoffers vond, zouden ze met een mes gestoken zijn. De politie sprak aanvankelijk ook van een steekpartij, maar wijzigde dit later in een geweldsmisdrijf.

Ook over de 56-jarige vrouw die afgelopen zaterdag dood werd gevonden in de Scheveningse bosjes in Den Haag ontving de politie tientallen tips. De vrouw werd gevonden naast haar bakfiets op het Galgenpad, niet ver van het World Forum The Hague. Het slachtoffer is van oorsprong een Japanse. Zij woonde in de wijk Stadhoudersplantsoen in Den Haag. Ze was in het Scheveningse Bos om haar twee honden uit te laten. Vanaf haar woning is het ongeveer tien minuten fietsen naar de plek waar ze werd gevonden.