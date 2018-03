Verdachte bompakketten Austin blaast zichzelf op in auto

De auto ontplofte op een snelweg in Round Rock ten noorden van de Texaanse hoofdstad Austin. De politie en de FBI zijn massaal op de been en doorzoeken onder meer een hotel. Het is nog niet bekend of de dader hier verbleef.

Lees verder na de advertentie

Austin werd de afgelopen weken getroffen door een reeks raadselachtige explosies. Dinsdag raakte een medewerker van FedEx gewond nadat een pakketje ontplofte in het distributiecentrum van het bedrijf. Het was bestemd voor een adres in Austin. In het ontplofte pakketje zaten spijkers en ijzeren splinters. Op dezelfde dag werd er in een ander distributiecentrum van Fedex een tweede pakket gevonden met daarin een bom.

De explosies in Austin eisten uiteindelijk twee levens en er vielen zes gewonden

De dader werd gesnapt omdat hij duidelijk zichtbaar was op veiligheidscamera’s. Deze beelden werden snel verspreid door Amerikaanse media. Over de identiteit van de verdachte is nog weinig bekend.

De explosies in Austin eisten uiteindelijk twee levens en er vielen en zes gewonden. Als eerste explodeerde een pakket voor de woning van een 39-jarige man; hij overleefde het niet. Tien dagen later volgden op één dag twee explosies, waarbij een zeventienjarige jongen om het leven kwam. Afgelopen zondag raakten twee fietsers gewond toen een bom langs de weg ontplofte. De Texaanse politie loofde een beloning uit van 94.000 euro uit voor de tip die naar de dader zou leiden, omdat het lange tijd onduidelijk was wie achter de bomexplosies zaten.