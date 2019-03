Verdachte aanslag Utrecht bekent

Gökmen T. werd onder meer meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk ten laste gelegd. Het Openbaar Ministerie (OM) meldt dat T. alle hem verweten strafbare feiten heeft bekend. Ook zegt T. alleen te hebben gehandeld.

Afgelopen maandag schoot T. drie mensen dood in een Utrechtse tram bij het 24 Oktoberplein in de wijk Kanaleneiland. Drie anderen raakten zwaargewond.

Over de inhoud van T.'s verklaring is niets bekendgemaakt. Hij zit in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Eerder vandaag werd zijn voorarrest met twee weken verlengd.

Een tweede 40-jarige verdachte is vrijgelaten. Hij was aangehouden omdat de verdachte in zijn appartement aan de Oudenoord in Utrecht werd aangehouden. Eerder deze week werden ook twee broers opgepakt, maar die bleken niets met het incident van doen te hebben en werden ook weer vrijgelaten.

Terrorisme Hoewel het OM uitgaat van terrorisme, onder meer omdat T. zijn slachtoffers niet lijkt te kennen en ook vanwege een briefje in de auto waarmee hij na de schietpartij vluchtte, ligt de optie dat er meer meespeelt nog nadrukkelijk op tafel. Het OM onderzoekt of T. om zich heen schoot vanwege een cocktail van ‘persoonlijke problematiek in combinatie met een geradicaliseerd gedachtengoed’. Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie doet onderzoek naar de man. Van T. is bekend dat hij een lang strafblad heeft. Hij kwam meermalen in aanraking met justitie en is veroordeeld voor diefstal, inbraak en verboden wapenbezit. Verder is hij verdachte in een nog lopende verkrachtingszaak. Op 1 maart kwam hij op vrije voeten toen zijn voorarrest vanwege die laatste zaak werd opgeschort. Hij beloofde toen mee te werken aan een persoonlijkheidsonderzoek.

