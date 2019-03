Verdachte aanslag in Utrecht is opgepakt, dreigingsniveau terug naar vier

De verdachte, een 37-jarige man van Turkse afkomst, is opgepakt in een pand aan de Oudenoord in Utrecht. Die straat ligt ten noorden van het centrum en een paar kilometer van het 24 Oktoberplein. Het is nog niet bekend hoe de politie hem op het spoor is gekomen. Na de arrestatie is het dreigingsniveau in de provincie verlaagd naar vier, het niveau van voor de schietpartij.

Lees verder na de advertentie

Het motief van de man is nog onduidelijk. Het Openbaar Ministerie (OM) houdt rekening met terrorisme, maar sluit andere motieven - zoals een privésituatie - niet uit. Minister Grapperhaus van justitie bevestigde dat de verdachte een bekende was van justitie. Waarom wilde hij niet vertellen, in het belang van het onderzoek.

Volgens premier Rutte had de schietpartij ‘in alle opzichten de kenmerken van een aanslag’. Hij wees onder meer op de grote impact op het hele land. Dat mensen in een tram onder vuur werden genomen, kent volgens het kabinet ‘geen precedent in Nederland’. Of de dader nu handelde uit terroristische of persoonlijke motieven, maakt dan volgens Rutte niets uit. “Dit was zeer ernstig, laten we het niet kleiner maken dan het is.”

Huiszoekingen De politie heeft vandaag verschillende huiszoekingen gedaan. Hierbij is ook een andere verdachte aangehouden, maar het is nog niet duidelijk op welke manier die betrokken is bij de schietpartij. In de Tichelaarslaan werd een rode Renault Clio gevonden die in verband gebracht werd met de schietpartij. De auto was kort daarvoor geroofd aan de Amerikalaan. Die laan ligt in de wijk Kanaleneiland, net als het plein waar de schietpartij plaatsvond. De gemeente Utrecht adviseerde bewoners vanmiddag binnen te blijven, maar dat advies is inmiddels opgeheven. Alle moskeeën in de stad hebben hun deuren uit voorzorg gesloten. “Dat hebben we gedaan in overleg met de politie”, zegt een woordvoerder van de Ulu Moskee, de grootste moskee van Utrecht. De Ulu Moskee wordt op dit moment bewaakt door de politie. Rond station Utrecht Centraal zijn ook extra veiligheidsmaatregelen genomen. Verschillende bioscopen en schouwburgen in Utrecht blijven maandagavond dicht.

Calamiteitenhospitaal De schietpartij vond rond 10.45 uur plaats op het 24 Oktoberplein. Correspondent Gidi Pols ging er naderhand kijken en sprak van een chaotische situatie. Hij zag ‘zeer zwaar bewapende en gepantserde politie’ verschillende portieken langsgaan in de Trumanlaan, niet ver van het 24 Oktoberplein. Die straat werd vervolgens afgezet. “Er is een constante menigte op straat die druk aan het filmen is.” De sfeer was gespannen en mensen waren ongerust. Maar binnenblijven, zoals de politie graag wilde, deden ze niet. “De hele wijk staat op straat. Op hun balkons, voor het raam. Mensen die in hun voortuin staan worden weggestuurd.” Zodra de politie een foto van de verdachte publiceerde, lieten mensen die op hun telefoons aan elkaar zien. Een enkeling meende hem te herkennen. Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht spreekt van een ‘afschuwelijk en ingrijpend incident’. Van Zanen meldde dat hij in nauw contact staat met de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Het Rode Kruis heeft de website ikbenveilig.nl opengesteld. “Hier kunnen mensen laten weten dat ze oké zijn”, zegt een woordvoerder. “We merken dat daar op dit ogenblik behoefte aan bestaat.” Rond 17.00 uur hadden zich ruim 5300 mensen gemeld op de site.