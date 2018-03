Verborgen camera gevonden in sauna, naaktbeelden online verspreid

Niet alleen de sportsters blijken slachtoffer. De politie kreeg de afgelopen dagen meerdere aangiftes en meldingen over de Sauna & Beauty Oase in het Gelderse dorp.

Naast een verborgen camera die aanstond, vond de politie ook drie camera's die het niet deden. De apparaten en bekabeling zijn in beslag genomen. De politie noemt dat 'belangrijke aanknopingspunten' in het onderzoek naar wie de beelden van naakte saunagangers online heeft gezet.

Op plekken waar mensen naakt zijn, mag helemaal niet gefilmd worden.

Er zijn verschillende scenario's mogelijk. De eigenaar van de sauna deed in februari aangifte van een hack. Mogelijk zijn de beelden dus verspreid omdat iemand toegang wist te krijgen tot de beveiligingscamera's van de sauna. Het is een algemeen bekend probleem dat die apparaten lang niet altijd goed beveiligd zijn, terwijl ze wel aan internet gekoppeld worden. Maar nu er een verborgen camera is gevonden, is ook de vraag: wie heeft die daar geplaatst?

Ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft inmiddels aangekondigd onderzoek te gaan doen naar cameratoezicht in sauna's. Op plekken waar mensen naakt zijn, mag helemaal niet gefilmd worden. Dat is een schending van de privacy, ook al hangen de camera's daar voor de veiligheid, waarschuwde de privacywaakhond eerder al. In 2016 liet de AP de branche weten de regels strenger te gaan handhaven, nadat er 'steeds vaker signalen' binnenkwamen over camera's in sauna's.

De website die de voornaamste verspreider was van de beelden uit de sauna in Nederasselt, is door de politie gesommeerd het materiaal te verwijderen.