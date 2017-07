Verboden op Spaanse stranden: zandkasteel bouwen en handdoekje leggen

Goed voor werk en economie. Maar met de komst van grote aantallen bezoekers groeit bij De Spanjaarden ook het onbehagen over de leefbaarheid van de toeristenoorden.

Gemeenten wringen zich dan ook in opmerkelijke bochten om fatsoen af te dwingen bij de toerist. Zo verbiedt het Murciaanse San Pedro del Pinatar een stiekem plasje in zee op straffe van hoge boetes. Neemt de lokale politie zelf een duik om het verbod te handhaven? Dat blijft onduidelijk, maar het signaal staat: asociaal gedrag wordt hier niet getolereerd.

In de Catalaanse strandstad Mataró heeft urineren ook consequenties. Maar hier is de repressie vooral gericht tegen honden. Door de recordtemperaturen die deze dagen tot maar liefst 47 graden Celsius oplopen, kan een hondenplasje namelijk binnen een mum van tijd enorme stank veroorzaken.

Hondenbezitters moeten daarom naast het inmiddels ingeburgerde poepzakje ook een flesje water inpakken als zij met hun hond de straat opgaan. Doet het dier een plasje, dan moet dit direct worden weggespoeld met water; want alleen zo is een boete tot 750 euro te voorkomen.

Handdoekje leggen

Om de goede vrede onder de vakantiegangers te bewaren, staan er aan de zuidelijkere Costa Blanca fikse boetes op het voortijdig 'reserveren' van een strandplekje door deze af te bakenen met een handdoek. Ook kan een ambtenaar bij overlast zonder pardon een parasol in beslag nemen.

Roemrucht feestoord Lloret de Mar heeft zelfs een symbolische 'grens' aangebracht tussen strand en stad, waar strandgangers die de oversteek wagen vriendelijk doch dringend wordt gesommeerd een bovenstukje aan te trekken.

Ook kinderen ontkomen niet aan de strenge Spaanse regels. Op veel stranden zijn balspelen verboden of zijn ze alleen toegestaan op grote afstand van de zonaanbidders. Kleintjes die zich bouwkundig uitleven door een mooi zandkasteel te maken, kunnen in Benidorm, Mallorca of Tenerife hun creatie al snel vernietigd zien worden door een lokale ambtenaar. De ouders krijgen een boete tot 1500 euro op de koop toe.

De vraag is of een vakantie onder de Spaanse zon nog wel zo onbezorgd is met al die regeldrift. De verordeningen mogen lichtelijk absurd en betuttelend lijken, het is een feit dat veel vakantieplaatsen zuchten en steunen onder het massatoerisme.

Vorig jaar kwamen er maar liefst 75,6 miljoen toeristen naar Spanje. En dit jaar worden opnieuw meer bezoekers verwacht. De Spaanse gemeenten vertrouwen dan liever op regels, dan te gokken op het verantwoordelijkheidsgevoel van de toerist.