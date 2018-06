Verbod van Satudarah betekent nieuw succes van OM in de aanpak van criminele motorbendes

Dat de rechter tot een verbod zou overgaan, was zeker geen gelopen race. Het recht op vereniging staat in de grondwet en mag alleen met zwaarwegende redenen worden geschonden. In het geval van Satudarah, een motorclub die sinds 1990 bestaat, ziet de rechtbank redenen genoeg. De lijst strafbare gedragingen van leden is zo lang en de cultuur van de vereniging zo gewelddadig, dat Satudarah de openbare orde in gevaar brengt en zelfs de samenleving kan ontwrichten, concludeerde de rechter.

Een vrouw die zich op Facebook negatief had uitgelaten over Satudarah, werd met een honkbalknuppel mishandeld

Klappen Geweld wordt gebruikt tegen de eigen mensen die de vereniging de rug willen toekeren, maar ook tegen andere burgers. Zo werd een vrouw van een eigenaar van een meubelzaak in Limburg die zich op Facebook negatief had uitgelaten over Satudarah, met een honkbalknuppel mishandeld. En ook de bestuursleden van een andere motorvereniging kregen klappen, nadat leden van Satudarah hadden geëist dat de club zich zou aansluiten. Ook opvallend: veel slachtoffers durven geen aangifte te doen van het geweld, uit angst voor represailles. Bovendien werkt de motorclub de politie actief tegen en wordt geweld door het bestuur gerechtvaardigd, of zelfs gestimuleerd. Al met al genoeg om te concluderen dat Satudarah als vereniging een wezenlijke aantasting van de veiligheid in de samenleving vormt, aldus de rechter. In 2017 kregen 61 leden van motorclubs een celstraf opgelegd voor het plegen van strafbare feiten in georganiseerd verband Justitie koos de civielrechtelijke weg om een verbod voor elkaar te krijgen, net zoals het eerder succesvol deed bij een andere motorclub, de Bandidos. In 2009 liep een poging een afdeling van de Hells Angels via het strafrecht te verbieden nog stuk bij de Hoge Raad. De hoogste rechter concludeerde dat het gedrag van individuele leden niet kon worden toegeschreven aan de vereniging. Het OM richt de pijlen nu opnieuw op de Hells Angels, dit keer op de hele vereniging en via een civielrechtelijke procedure.

Geen nut De vraag is of de strategie van verbieden werkt. Satudarah zelf had bij de rechter betoogd dat een verbod geen nut zou hebben, omdat leden makkelijk onder een andere naam door kunnen gaan. Dat is inderdaad niet ondenkbaar, erkent de rechtbank. Toch betekent een verbod op Satudarah in ieder geval dat aan alles wat met die club te maken heeft - zoals kleding, naam, logo's en spreuken - een einde komt. Ook het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) stelt dat 'de stevige inzet van de overheid tegen de criminele motorclubs zijn vruchten heeft afgeworpen'. Zo is de groei van de ledenaantallen van de verenigingen in 2017 afgevlakt. Eind vorig jaar waren er in totaal 1.980 leden bekend bij de overheid.

Versnippering Een verbod van de hele vereniging is ook maar één van de manieren waarop de overheid criminele motorclubs in het nauw drijft. Zo kregen in 2017 61 leden van motorclubs een celstraf opgelegd voor het plegen van strafbare feiten in georganiseerd verband. Ook sloten gemeenten in dat jaar achttien clubhuizen van verenigingen die zich meer met criminaliteit en geweld bezighouden dan met het toeren op de motor. Maar daarmee zijn de problemen nog niet verdwenen, schrijft het LIEC in de vorige week verschenen voortgangsreportage over de aanpak van criminele motorbendes. Zo ziet de expertiseclub een versnippering ontstaan: afgeleide supportclubs, brotherhoods en boxingclubs die het vuile werk opknappen namens de 'moederverenigingen', komen snel op. Het verbod op Satudarah geldt ook voor de 'chapters' en supportclubs Saudarah en Supportcrew 999. Er is nog een hoger beroep mogelijk. Het OM laat in een reactie weten in ieder geval uit te gaan van 'een proces van de lange adem'.

