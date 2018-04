Verblijfsvergunning is financiële strop voor ontvangers van generaal pardon

Generaal-pardonners dreigen financieel in de knel te komen nu zij honderden euro’s aan leges moeten betalen om hun verblijfsvergunning te verlengen. Voor 15 juni moeten zij 401 of 355 euro per persoon betalen, wat vooral voor gezinnen lastig is. Totnogtoe konden zij hun verblijfsdocument elke vijf jaar gratis verlengen.

Vluchtelingenwerk Nederland krijgt volgens een woordvoerder veel telefoontjes van verontruste pardonners. “Een gezin met twee kinderen moet 1600 euro betalen. Zij dreigen in de problemen te komen.” Als de pardonners voor 15 juni niet hebben betaald, kunnen zij hun recht op een verblijfsvergunning kwijtraken. In het ergste geval moeten zij Nederland verlaten.

Begin dit jaar berichtte de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op de website voor het eerst over 401 euro leges voor een tijdelijke verblijfsvergunning. Volgens de site is die maatregel al in 2013 ingevoerd. Afgelopen week kondigde staatssecretaris Mark Harbers van justitie en veiligheid aan dat het bedrag per 3 mei omlaag gaat naar 355 euro. Voor dat bedrag controleert de overheid of iemand openbare ordeverstoringen heeft veroorzaakt, en of diegene werkelijk in Nederland woont.

Volgens een woordvoerder van Vluchtelingenwerk dreigen schrijnende situaties. “Dat je moet betalen voor een overheidsdienst is vanzelfsprekend. Maar het gaat hier om iets anders dan een parkeervergunning. Het bedrag mag geen drempel worden, een verblijfsvergunning is onontkoombaar­­ voor deze groep.”

In de knel

Sinds het generaal pardon heeft de groep het recht om voor onbepaalde tijd in Nederland te blijven. Ook na de verlaging tot 355 euro blijft het gaan om een hoog bedrag, zegt de woordvoerder. Bovendien zit 3 mei zo dicht op 15 juni­­ dat de pardonners mogelijk een tijdje zonder verblijfsvergunning zitten­­. Dat kan problemen geven met werk of instanties.

Op 15 juni 2007 besloot het toenmalige kabinet om 27.000 asielzoekers pardon te verlenen. 13.000 van hen konden niet zich niet laten naturaliseren, bijvoorbeeld doordat het land van herkomst de benodigde documenten niet kan of wil leveren. 2370 pardonners hebben inmiddels een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De meeste pardonners voldoen nog niet aan de eisen voor zo’n vergunning, volgens Vluchtelingenwerk omdat het beleid is aangescherpt toen de pardonners in aanmerking kwamen voor inburgering. Deze 10.540 pardonners kregen in 2007 in eerste instantie een verblijfsdocument voor één jaar, daarna twee keer een vergunning­­ voor vijf jaar. In 2008 en 2013 hoefden zij nog geen leges te betalen.

Nederland werd eind vorig jaar door de Europese Commissie op de vingers getikt, omdat het ‘buitensporige en onevenredige vergoedingen’ zou vragen

Volgens Harbers mag van pardonners verwacht worden dat zij ‘net als reguliere vreemdelingen’ leges kunnen betalen. Zij hebben genoeg tijd gehad om in te burgeren, vindt hij. Nederland werd eind vorig jaar door de Europese Commissie met Bulgarije, Luxemburg, Roemenië en Spanje op de vingers getikt, omdat het ‘buitensporige en onevenredige vergoedingen’ zou vragen, die ‘in strijd zijn met het recht van de aanvragers’.

Tanda Morsay (33) is een van de mensen die zich meldden bij Vluchtelingenwerk. Hij heeft gisteren 401 euro betaald om zijn vergunning te verlengen. Een paar weken geleden verloor hij zijn baan als magazijnmedewerker, sindsdien krijgt hij een WW-uitkering van 1100 euro per maand. “Gelukkig had ik wat spaargeld. Ik heb gevraagd waarom ik moest betalen terwijl het eerst gratis was. Ik kreeg niet echt antwoord.”

Morsay kwam in 2000 vanuit Sierra Leone naar Nederland. Hij is nog bezig met zijn inburgering, daarvoor moet hij nog één examen halen. Als hij ingeburgerd is, kan hij een verblijfsvergunning­­ voor onbepaalde tijd aanvragen.